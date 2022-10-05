Karamollaoğlu: Yeniden Büyük Türkiye'yi Hep Birlikte İnşa Etmekte Kararlıyız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Artık yeni bir başlangıç yapma ve 20 yılın sonunda geride bırakılan bu enkazı hızla ortadan kaldırma zamanı gelmiştir. Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz. Maddi ve manevi kalkınma hamlesini başlatacak olan bizleriz… 85 milyon insanımızın huzur, güven, düzen ve kazanç bulacağı 'yaşanabilir ve yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmekte kararlıyız" dedi.

Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Artık yeni bir başlangıç yapma ve 20 yılın sonunda geride bırakılan bu enkazı hızla ortadan kaldırma zamanı gelmiştir. Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz. Maddi ve manevi kalkınma hamlesini başlatacak olan bizleriz. Şahsiyetli bir dış politikanın, güçlü ve öncü bir Türkiye'nin teminatı bizleriz. Kazanımlarımızın, temel hak ve özgürlüklerimizin teminatı ve bunları daha da ileriye taşıyacak olan bizleriz.

"YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA ETMEKTE KARARLIYIZ"

Kurumlarımızı ehliyet-liyakat esasıyla yeniden işler hale getirecek olan bizleriz. Toplumsal kutuplaşmaya son vererek 85 milyon insanımızın huzur, güven, düzen ve kazanç bulacağı 'yaşanabilir ve yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmekte kararlıyız."