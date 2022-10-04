Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Akgün, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Osman Akgün'ün cenazesi, Balıkesir'in Edremit ilçesinde defnedildi.

Akgün için Alemizade Camisi bahçesinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Osman Akgün'ün naaşı; ailesi ve yakınları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ve çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet Altınöz, gazetecilere, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'a yıllarca samimi şekilde hizmet eden Akgün'le kendisinin de uzun yıllar çalıştığını söyledi.

Altınöz, "Edremit ilçesinde Altınoluk Mahallesi'nde Erbakan hocamızın 40 yıl önce yaptırmış olduğu yazlıkta yıl boyunca özel kalem müdürlüğünü yapan, aynı zamanda yazlığın ihtiyaçlarını gören, kendisinin özellikle özel işlerinde görevlendirdiği bir ağabeyimizdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Geride kalanlara sağlık sıhhat, afiyet diliyoruz." dedi.

Akgün'ün arkadaşlarından Kadir Özyurt ise merhumun gönül rızasıyla hizmet ettiğini dile getirerek, "1969 senesinden beri bu davanın içindeyim. Osman ağabey gibi, inşallah cümlemize, o ruhta bize amel yapmak nasip olur." diye konuştu.

Ali Aydınlıoğlu da Akgün'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Osman Akgün'ü gençliğinden beri tanıdığını anlatan Aydınlıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençliğimiz, rahmetli Erbakan hocamızın, hafta sonu genellikle Altınoluk'taki evinin altında, çınarın altında sohbet etmekle geçerdi. Biz de her hafta aşağı yukarı giderdik. Havran'dan, Edremit'ten gençleri toplar giderdik. Osman ağabey yıllarca Erbakan hocamızın dizinin dibinden hiç ayrılmadı. Çok güler yüzlü, çok sevecen, sabırlı, hoşgörülü bir insandı. Onun çok çayını içtik. Allah rahmet eylesin."