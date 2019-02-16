Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Gümüşhane Aday Tanıtım Toplantısı

Saadet Partisi Gümüşhane Aday Tanıtım Toplantısı

1 saat önce

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, siyasi, inanç, etnik ve yaşam tarzı olarak bütün farklılıklarıyla kendileri gibi düşünen ya da düşünmeyen 82 milyon insanın huzurlu şekilde yaşaması için çalıştıklarını söyledi.

Saadet Partisi Gümüşhane Aday Tanıtım Toplantısı, System.String[]
Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, siyasi, inanç, etnik ve yaşam tarzı olarak bütün farklılıklarıyla kendileri gibi düşünen ya da düşünmeyen 82 milyon insanın huzurlu şekilde yaşaması için çalıştıklarını söyledi.

Karaduman, partisince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen belediye başkanları aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Saadet Partisi'nin belediye başkan adaylarının bir yer mücadelesi için değil, yanlışları ortadan kaldırmak için çalıştığını ifade etti.

Belediye seçimlerini kazandıklarında adil bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini vurgulayan Karaduman, "Biz hesap sormak için gelmiyoruz. 82 milyon insanımız huzur içinde yaşasın diye bu çalışmaları yapıyoruz. Siyasi, inanç, etnik ve yaşam tarzı olarak bütün farklılıklarıyla bizim gibi düşünen ya da düşünmeyen 82 milyon insanımızın huzurlu şekilde yaşaması için çalışıyoruz." dedi.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Karaduman, Saadet Partisi Gümüşhane Belediye Başkan adayı Şerif Erdal ile Torul, Kürtün, Şiran, Köse ve Kelkit ilçe belediye başkan adaylarını da kamuoyuna tanıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:35 Kaynak: AA

Milletvekili, Konya, Gümüşhane, Saadet Partisi, Politika
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