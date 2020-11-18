Saadet Partisi Kayseri İl Kongresi 22 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, 22 Kasım Pazar günü il kongrelerini gerçekleştireceklerini duyurdu.

Coşkun, yazılı açıklamasında, kongreyi yeni normallere uygun olarak gerçekleştireceklerini ve bunun heyecanı etkilemeyeceğini belirtti.

Siyasi hareket olarak Türkiye siyasetini etkilemeye devam edeceklerini aktaran Coşkun, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır Kayseri'nin yaşanabilir ve güzel bir şehir olması için çaba sarf eden eski il başkanlarımız Mahmut Arıkan ile Nuri Ürkündaş bey ve kıymetli yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Bu kongreyle beraber şimdiye kadar ortaya konulan vatansever çıkışın, milli duruşun ne derece hayati ve anlamlı bir ikaz olduğunu, Kayseri'nin daha iyi günler görmesi için neler yapılması gerektiğini vurgulayacağız. Biz şanla, şerefle bugüne gelen Milli Görüş'ü iktidara taşıyacak olan kadroları seçmek üzere kongremizi genel merkezden çok sayıda misafirin katılımı ile yapacağız. İlgilileri 22 Kasım Pazar günü 13.30'da İl Kültür Müdürlüğü Salonu'na bekliyoruz."