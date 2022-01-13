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Saakaşvili devlet sınırından yasa dışı geçiş suçlamasıyla hakim karşısındaSaakaşvili: "Kime hitap edeceğime ben karar veririm ve Gürcistan halkına... - Son Dakika

Saakaşvili devlet sınırından yasa dışı geçiş suçlamasıyla hakim karşısındaSaakaşvili: "Kime hitap edeceğime ben karar veririm ve Gürcistan halkına...

13.01.2022 17:54

- Saakaşvili devlet sınırından yasa dışı geçiş suçlamasıyla hakim karşısında Saakaşvili: "Kime hitap edeceğime ben karar veririm ve Gürcistan halkına sesleneceğim" Gürcistan'da gözaltına alınarak tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, devlet sınırından yasa dışı geçiş suçlamasıyla...

- Saakaşvili devlet sınırından yasa dışı geçiş suçlamasıyla hakim karşısında

Saakaşvili: "Kime hitap edeceğime ben karar veririm ve Gürcistan halkına sesleneceğim"

TİFLİS - Gürcistan'da gözaltına alınarak tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, devlet sınırından yasa dışı geçiş suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldığı mahkemede, "Kime hitap edeceğime ben karar veririm ve Gürcistan halkına sesleneceğim" dedi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili bugün, 28 Eylül'de devlet sınırından yasa dışı geçiş suçlamasıyla Tiflis Şehir Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Saakaşvili, kendisine duruşmanın içeriğine ait olmayan konulardan bahsettiği gerekçesiyle tepki gösteren hakimi savunan savcıya da, "Sen benim için hiç kimsesin" dedi.

"Gürcistan halkının gözlerinin içine bakacağım"

Hakime hitap eden Saakaşvili, "Nerede olduğumu biliyorum. Bu salonu ben yaptım, bayrağı arkaya ben diktim, oturduğun bu sandalyeyi ben koydum, bu salonu ben inşa ettim, bu kafesi de ben yaptırdım. Ülkede yapılan ve bugüne kadar zarar görmeyen her şey tarafımca yapılmıştır. Sizden farklı olarak ben dört hukuk fakültesinden mezun olduğum için özür dilerim. Kararına saygım sıfır. Kime hitap edeceğime ben karar veririm. Gürcistan halkına sesleneceğim" dedi.

"Artan bir tehlike kaynağıyım"

Duruşma sırasında iddia edilen suçların ayrıntılarına girme planı olmadığını ifade eden Saakaşvili,"Biliyorsunuz ki, Rusya dışında dünyanın bütün ülkelerine gittim. Hiçbir yerde, kimse beni tutuklamayı düşünmedi. Aynı zamanda ülkeye dönmem muhalefetin daha önce hiç olmadığı kadar birlik içinde olduğu gerçeğini de beraberinde getirdi. Gelişim, insanlarda daha önce hiç olmadığı kadar umudu da beraberinde getirdi. Bir itirafta bulunmak istiyorum, artan bir tehlike kaynağıyım. Ben oligark İvanişvili için artan bir tehlike kaynağıyım" diye konuştu.

Gürcistan'daki mevcut ekonomik durum hakkında ve ülke ekonomisinin 5 yıl içinde çok hızlı bir gelişme yolunda olması gerektiğinin yanı sıra yoksullukla mücadele programı üzerinde de çalıştığını belirten Saakaşvili, "Bu suçlular insanları ne hale getirdi, ülkemizin nerede olduğunun farkında mısınız? Gürcistan, en kalpsiz, en kötü, en kanlı, en alaycı, en eğitimsiz, en ahlaksız, en aşağılık kesimin eline düşmüş. Biliyorsunuz ki, Gürcistan'daki kamuoyu anketlerine göre halkın yüzde 20'si hapse girmem gerektiğini düşünürken, 5 kişiden 4'ü hapse girmemem gerektiğini düşünüyor. Gürcistan ekonomisinin 5 yıl içinde çok hızlı bir kalkınma yoluna nasıl girmesi gerektiğini tam olarak yazdığım ve ilk yıl başlattığım bir yoksullukla mücadele ve ülke kalkınma programı üzerinde çalışıyorum. Bu dolandırıcıların aksine, bunun nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Açlık grevindeydi

Saakaşvili, 8 yıl sonra 2021 geldiği ülkesinde yerel seçimlere bir gün kala, 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No'lu Cezaevi'ne sevk edilmişti. Tutuklanmasına tepki olarak açlık grevine başlayan Saakaşvili sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından 8 Kasım Pazartesi günü bulunduğu cezaevinden Tiflis'teki 18 No'lu Gldani Cezaevi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Saakaşvili 20 Kasım'da Savunma Bakanlığı'na bağlı daha donanımlı Giorgi Abramişvili Askeri Hastanesi'ne transfer edilmesinin ardından 50 gün sürdürdüğü açlık grevini sonlandırmıştı. 30 Aralık'ta ise tekrar Rustavi 12 No'lu cezaevine nakledilmişti.

2013'ten bu yana yurt dışındaydı

Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmiş, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, 2016'da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015'te ise Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili'ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini darp ettirmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.

Mahkemeyi yarıda bırakarak ayrılan Saakaşvili, bundan önce ise zimmetine para geçirmek, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkmıştı.

Saakaşvili'nin bir sonraki mahkemesi 4 Şubat tarihinde düzenlenecek.

Saakaşvili devlet sınırından yasa dışı geçiş suçlamasıyla hakim karşısındaSaakaşvili: Kime hitap edeceğime ben karar veririm ve Gürcistan halkına...
Saakaşvili devlet sınırından yasa dışı geçiş suçlamasıyla hakim karşısındaSaakaşvili: Kime hitap edeceğime ben karar veririm ve Gürcistan halkına...
Saakaşvili devlet sınırından yasa dışı geçiş suçlamasıyla hakim karşısındaSaakaşvili: Kime hitap edeceğime ben karar veririm ve Gürcistan halkına...

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Mihail Saakaşvili, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Gürcistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saakaşvili devlet sınırından yasa dışı geçiş suçlamasıyla hakim karşısındaSaakaşvili: 'Kime hitap edeceğime ben karar veririm ve Gürcistan halkına... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saakaşvili devlet sınırından yasa dışı geçiş suçlamasıyla hakim karşısındaSaakaşvili: "Kime hitap edeceğime ben karar veririm ve Gürcistan halkına... - Son Dakika
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