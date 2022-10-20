SAAT 02.00'DE SÖZLEŞME İMZALANDI, AVCILAR BELEDİYESİ'NDE GREV BİTTİ - Son Dakika
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SAAT 02.00'DE SÖZLEŞME İMZALANDI, AVCILAR BELEDİYESİ'NDE GREV BİTTİ

20.10.2022 09:19

AVCILAR'da 1187 belediye işçisinin başlattığı grev bu sabaha karşı sözleşmenin imzalanması ile sona erdi.

AVCILAR'da 1187 belediye işçisinin başlattığı grev bu sabaha karşı sözleşmenin imzalanması ile sona erdi. İlçenin her tarafını kaplayan çöpler sabaha kadar çalışılarak toplanmaya çalışıldı.

Avcılar Belediyesi ve işçileri temsil eden sendika arasında 3 aya yakın süren sözleşme görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlanması ardından 6 müdürlükteki 1187 işçi salı günü saat 08.00'den itibaren iş bıraktı. İlçede başta semt pazarları olmak üzere tüm cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri çöplerle dolarken dün sabaha karşı taraflar uzlaştı. Gün boyu süren teknik konulardaki maddelerin de kabul edilmesi ardından bugün saat 02.00'de Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Belediye-İş Sendikası yöneticileri ile masada sözleşmeyi imzaladı. Saat 22.30 sıralarında Çarşamba pazarının bulunduğu Merkez Mahallesi'nde bekleyen temizlik işçileri sendika yönetiminden gelen telefon üzerine temizlik çalışması başlattı. Sözleşmenin imzalanmasından yaklaşık 3 saat önce ilçedeki tamamen dolan ve cadde ve sokaklara taşan çöpler alınmaya başlandı. Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, 'Uzattığımız el sıkıldı. Avcılar'a, tüm işçilerimize hayırlı olsun. İstanbul ilçeleri arasında en iyi sözleşmelerden birini imzaladık dedi.

Kaynak: DHA
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Avcılar, Sendika, Saat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: SAAT 02.00'DE SÖZLEŞME İMZALANDI, AVCILAR BELEDİYESİ'NDE GREV BİTTİ - Son Dakika
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