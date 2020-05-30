Saat ihtisas gümrük müdürlükleri belirlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan gümrük işlemlerine yönelik Gümrük Genel Tebliği ile saat cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi.

Saat ihtisas gümrüğü uygulamasına yönelik tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Uygulamaya göre, Avrupa Birliği menşeli olmayan, kol ve cep saatleri ile diğer saatlere ilişkin serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, Antalya, Erenköy, İzmir, İzmit ve Muratbey gümrük müdürlüklerinden yapılacak.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı, tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırabilecek.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için tebliğ hükümleri uygulanmayacak.