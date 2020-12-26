Sabancı Topluluğu'na "İnovasyon Haftası"nda 3 ödül - Son Dakika

Sabancı Topluluğu'na "İnovasyon Haftası"nda 3 ödül

26.12.2020 14:43
Sabancı Topluluğu'na

Sabancı Topluluğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) inovatif çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında gerçekleştirilen "Inovalig Ödülleri"nde 3 ödül aldı.

Sabancı Topluluğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) inovatif çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında gerçekleştirilen "Inovalig Ödülleri"nde 3 ödül aldı.

Sabancı Holding açıklamasına göre, "Inovalig Ödülleri" sahiplerini buldu. Bu kapsamda Sabancı Topluluğu şirketlerinden Brisa, "İnovasyon Organizasyon ve Kültürü" kategorisinde birinci olurken, Kordsa "İnovasyon Kaynakları" ve Enerjisa ise "İnovasyon Stratejisi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen törende; Brisa ve Kordsa adına verilen ödülleri Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'den aldı. Enerjisa'nın ödülü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler'e verildi.

"Gelecek, artık 'inovasyon ve teknoloji' ekseninde şekilleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, son yıllarda dünya ekonomisinde ciddi bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Pandemi döneminde büyük hız kazanan bu dönüşümün temelinde ise dijitalleşme, inovasyon ve teknoloji var. Gelecek, artık 'inovasyon ve teknoloji' ekseninde şekilleniyor. Bu anlamda Türkiye'nin global rekabette fark yaratmasının yolunun da inovasyondan geçtiğine inanıyoruz. Gerek şirketler, gerekse ülkeler özelinde sürecin gereklerini yerine getiremeyenler, bu yarışta geride kalacak…

Biz Sabancı Topluluğu olarak, pandemi öncesinde, bu alana çok büyük yatırımlar yaptık. 90'lı yıllarda nasıl toplam kalite konusuna öncülük ettiysek, bu yeni dönemde de teknoloji ve inovasyon başlıklarına liderlik etmeyi sürdürüyoruz. Şu an ise CEO'muz Cenk Alper liderliğinde hem organizasyonel hem de ticari olarak bu yatırımların sonuçlarını almaya başladığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu anlamda, Sabancı Topluluğu şirketlerinin tüm bu süreçlere öncülük etmesi ve bu anlamda faaliyet gösterdikleri sektörlerin liderleri olması da beni ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Yeni Neslin Sabancısı" olarak Türkiye ekonomisini dünyada hak ettiği yere ulaştıracak katma değerli üretimin öncüsü olmaya, dijital dönüşümün dokunduğu her alanda değişime liderlik etmeye odaklandıklarını aktaran Güler Sabancı, "Teknoloji ve inovasyon ışığında yaşanan dönüşüm sürecinde Sabancı Topluluğu'na düşen her zaman 'öncü' ve 'örnek' olmaktır. Bu yolda Sabancı Topluluğu şirketlerinin kendi aralarında yarattığı sinerjinin yanı sıra, yüksek bilgi birikimi ve akademik tecrübesiyle Sabancı Üniversitesi'nin de katkılarının da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanayi-üniversite iş birliklerine daha fazla odaklanmalıyız"

Güler Sabancı, içinde bulunulan teknoloji çağında, sanayi ve üniversitelerin çok daha iç içe geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım doğrultusunda, sanayi-üniversite iş birliklerine daha fazla odaklanmalı; birlikte çözüm bulma yeteneklerimizi geliştirmeliyiz. Özellikle ABD'de bunun örneklerini çok iyi görüyoruz. Silikon Vadisi gibi, birbirini besleyen ekosistemler yeni dünya düzeninde çok ama çok önemli. Tabii Türkiye'de de benzer örnekler ortaya çıkmaya başladı. TÜBİTAK'ın çok başarılı çalışmaları var. Çok başarılı teknopark örnekleri bulunuyor. Sabancı Üniversitesi ve Kordsa iş birliğiyle İstanbul Teknopark'ta yer alan Kompozit Teknolojiler Mükemmeliyet Merkezimiz (KTMM) bulunuyor. Bu gibi örnekleri çoğalttığımız taktirde, ülke olarak teknolojinin ve inovasyonun gücüyle çok daha büyük başarıları yakalayacağız."

Güler Sabancı, İstanbul, Türkiye, Kordsa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabancı Topluluğu'na 'İnovasyon Haftası'nda 3 ödül - Son Dakika


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