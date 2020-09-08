Sabancı Topluluğu'ndan Dünya Okuma-Yazma Günü'nde 1.000 kitap bağışı - Son Dakika

Sabancı Topluluğu'ndan Dünya Okuma-Yazma Günü'nde 1.000 kitap bağışı

Sabancı Topluluğu çalışanları, 8 Eylül UNESCO Dünya Okuma-Yazma Günü'nde "Köylere Kitap Çocuklara Yeni Bir Dünya" diyerek "Okumak Yolda Olmaktır" projesine 1.000 kitap bağışı yaptı.

Sabancı Topluluğu'ndan Dünya Okuma-Yazma Günü'nde 1.000 kitap bağışı, System.String[]

Sabancı Topluluğu çalışanları, 8 Eylül UNESCO Dünya Okuma-Yazma Günü'nde "Köylere Kitap Çocuklara Yeni Bir Dünya" diyerek "Okumak Yolda Olmaktır" projesine 1.000 kitap bağışı yaptı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vakfın "Fark Yaratanlar Programı"nın 11. sezonunda "Fark Yaratan" seçilen "Okumak Yolda Olmaktır" projesi, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki köylere kitap ulaştırmak amacıyla Nusrettin Biçer ve Abdulkadir Korkmaz'ın çabalarıyla hayata geçiriliyor.

"Okumak Yolda Olmaktır" projesi, 1950'li yıllarda eşek sırtında köylere kitap götüren ve "Eşekli Kütüphaneci" olarak bilenen Mustafa Güzelgöz'ün hikayesinden ilham alan iki sınıf öğretmeni tarafından başlatıldı.

İkinci el bir minibüsü gezici kütüphaneye dönüştürerek Şanlıurfa'nın köylerini ziyaret eden öğretmenler, projeleri ile çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Düzenli olarak 8 köye ulaşan gezici kütüphane, çocukları sadece kitaplarla değil, kukla, bilim ve sanat atölyesi gibi etkinliklerle de buluşturuyor.

Köyleri iki haftada bir tekrar ziyaret ederek çocuklardaki kitap okuma alışkanlığını pekiştirmeyi hedefleyen ve çocukların gelişimlerini takip eden öğretmenler, ilerleyen dönemlerde daha fazla sayıda gönüllü öğretmen ile Suruç'taki tüm köy okullarına ulaşmak istiyor.

"Bir toplumun kalkınmasında öğretmenlere kilit rol düşüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, toplumun kalkınmasında öğretmenlere kilit görevler düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 11. sezon Fark Yaratanları'ndan biri olan Okumak Yolda Olmaktır projesi ile çocukların gelişimi için yola çıkan çok değerli iki öğretmene destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sabancı Vakfı olarak kurulduğumuz günden bugüne toplumsal gelişmenin sağlanması için eğitimde fırsat eşitliğinin olmazsa olmaz olduğu inancıyla hareket ediyoruz.

Bir toplumun kalkınmasında öğretmenlere kilit rol düşüyor. Dokunduğu hayatları değiştiren, dönüştüren ve geliştiren öğretmenler var olduğu sürece toplumun da güçleneceğine gönülden inanıyoruz."

Safkan, bu inançla, sınıf öğretmenleri Nusrettin Biçer ve Abdulkadir Korkmaz'ın Şanlıurfa'da köy köy gezerek, ikinci el bir minibüsü gezici kütüphaneye dönüştürüp çocuklara ulaşmalarının ve onların hayatlarına dokunmalarının umut verici olduğunu aktardı.

"Kitap okumak her çocuğun hakkıdır" düşüncesiyle kendilerinin de UNESCO Dünya Okuma-Yazma Günü'nde Fark Yaratanlar'ı seçilen öğretmenlere kitap bağışı ile destek olmak istediklerini bildiren Safkan, "Bu projeyi Sabancı Topluluğu çalışanlarına duyurmamızla birlikte 1 hafta gibi çok kısa bir sürede 1.000 kitap toplanmasının mutluluğunu yaşadık. Okumak Yolda Olmaktır projesinin daha fazla insana ulaşmasını, kitap sevgisini aşılamak için gösterdikleri yoğun çabanın başkalarına da ilham olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Proje, Sabancı Üniversitesi Özel Ödülü'nü aldı"

Nevgül Bilsel Safkan, "Okumak Yolda Olmaktır" projesinin Sabancı Üniversitesi öğrencileri tarafından da ayrıca ödüllendirildiğini aktararak, "Fark Yaratanlar Programı"nın bu seneki hedeflerinden birinin gençlerle olan etkileşimi artırmak, gençleri de fark yaratmaya teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Safkan, "Bu sebeple 11. sezonda bir ilke imza atarak seçim sürecine Sabancı Üniversitesi'nde Toplumsal Duyarlılık Projesi dersine katılan 600 öğrenciyi de dahil ettik ve 'Okumak Yolda Olmaktır' projesi öğrenciler tarafından en çok ilgi gören projemiz oldu. Sabancı Üniversitesi Özel Ödülü'nün de sahibi olan bu projenin gençler tarafından seçilmesini çok kıymetli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Sabancı Vakfı "Fark Yaratanlar Programı", 2009 yılından bu yana 43 şehirden 195 Fark Yaratan'a ulaşarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

"Fark Yarat Hayatlar Değişsin" sloganıyla yeni sezonunda da topluma örnek bireyleri desteklemeye devam eden programa başladığı günden bu yana 4 bine yakın kişi ve kurum aday gösterildi ve şu ana kadar 195 "Fark Yaratan" seçildi. Fark Yaratan videoları, Türkiye ve yurt dışında 35 milyon izlenme rakamına ulaştı.

"Okumak Yolda Olmaktır" projesinin hikayesi www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org internet sitelerinin yanı sıra Facebook, Twitter ve YouTube'dan da izlenebiliyor.

Sabancı Vakfı, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Topluluğu'ndan Dünya Okuma-Yazma Günü'nde 1.000 kitap bağışı - Son Dakika Ekonomi

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