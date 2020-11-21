Sabancı Üniversitesi'nden Ayvalıklı öğrencilere 224 adet bilgisayar - Son Dakika

Sabancı Üniversitesi'nden Ayvalıklı öğrencilere 224 adet bilgisayar

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi'nde; Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Sabancı Üniversitesi'nin hayata geçirdiği Küçükköy Teknolojiler Atölyesi'nde Sabancı Üniversitesi tarafından Ayvalıklı öğrenciler için 224 bilgisayar dağıtıldı.

Ayvalık'taki 19 okulda bilgisayar sınıfları oluşturarak öğrencilerin kullanımına sunulması amacıyla gerçekleşen mini törende; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Özge Toygar, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Sabancı Üniversitesi İş Geliştirme Direktörü Cenk Bayırlı ve 19 okulun müdürleri hazır bulundu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Biriminden Sınıf Öğretmeni Özge Tahta tarafından yapılan sunumda; 19 okuldaki gönüllü öğrencilerin yönelik ilgi alanlarına göre; Kodlama, 3D Yazılım, Arduino, Robotik Kodlama ve Tasarım gibi konularda Sabancı Üniversitesi'ndeki öğretim görevlilerinden uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirildikten sonra bu öğrencileri Teknofest ve Tübitak gibi kuruluşlar tarafından yapılacak yarışmalara hazırlanabilecekleri anlatıldı.

İşbirliği protokolü kapsamında bilgisayarların teslimine ait imzaların atılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Sabancı Üniversitesi yetkililerine teşekkür ederek, "Biz, çocuklarımızın bilimle ve teknoloji ile buluşması, çağın gereklerine göre donatılmasını istiyoruz. Türk Eğitim Sistemi'nin de amacı bu. Bu yolda Sabancı Üniversitesi bize geçtiğimiz yıldan bu yana çok ciddi destekler veriyor. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi teknoloji ile buluşturuyorlar. Ben bugün bu etkinliğe iştirak ederek, onların desteklerini, katkılarını ve burada oluşan o güzel duyguyu paylaşmak istedim. Bu birkaç periyot devam eden bir çalışmanın parçası. Bu önemli bir eşiktir. Çünkü tüm materyaller bizim yol akışımızda önemli bariyerlerdir. Bunu aşmış oluyoruz üniversitemizin desteğiyle. 224 bilgisayarı okullarımızda ve öğrencilerimizle buluşturarak bilgi üretiminde ve bilgiye giden yolda önemli bir etabın da bu sayede aşıldığını düşünüyoruz." dedi.

Sabancı Üniversitesi İş Geliştirme Direktörü Cenk Bayırlı ise yaptığı açıklamada, krizi fırsata çevirebilmeyi amaçladıklarını belirterek, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzün üzerinden 224 bilgisayarı Küçükköy ve civarındaki okullarımıza dağıtarak, buradaki öğrencilere dağıtılan bilgisayarlarla eğitim vermeyi sürdüreceğiz. Eğitimlerimiz tüm yıl devam edecek. Bu eğitimleri Sabancı Üniversitesi öğretim görevlileri verecekler. Bu eğitimlerin içinde Kodlama, Üç Boyutlu Tasarım, 21. Yüzyılın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliği, gen düzenlemeleri, algoritmalar, sosyal medya ile ilgili konularda öğretim görevlilerimiz bu eğitimleri verecekler. Bizler de öğrencilerimizin çözüm becerilerini geliştirebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.