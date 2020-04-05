Sabiha Gökçen işletmesi CEO'su Göral: Hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen işletmesi CEO'su Göral: Hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz - Son Dakika Ekonomi

Sabiha Gökçen işletmesi CEO'su Göral: Hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz

6 saat önce

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını havacılık sektörünü de vururken, Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, "Biz, son 6 ayda işe giren arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz.

Sabiha Gökçen işletmesi CEO'su Göral: Hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz, System.String[]

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını havacılık sektörünü de vururken, Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, "Biz, son 6 ayda işe giren arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz. Bu bizim açımızdan çok net. Açıkça kimse işini kaybetmeyecek. Aldığımız birçok önlem var, birçok tasarruf tedbiri var" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi CEO'su Ersel Göral, sosyal medyada bir canlı yayına katıldı. Göral, koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçilmek için alınan tedbirler kapsamında açıklamalarda bulundu. Ersel Göral, "Elbette biz de tüm sektör temsilcileri gibi birçok radikal önlem aldık. Bu beklenmedik kriz ortamından en az hasarla çıkmak adına. Ama bu önlemleri listelerken, çalışan arkadaşlarımızın en az hasar görebileceği modellemeyi kurmaya çalıştık kendi içimizde. Bir kere arkadaşlarımıza şu teminatı verdik; Biz, son 6 ayda işe giren arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz. Bu bizim açımızdan çok net. Açıkça kimse işini kaybetmeyecek" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi CEO'su Ersel Göral şunları söyledi: "Aldığımız birçok önlem var, birçok tasarruf tedbiri var.Ama birçok tasarruf tedbirleri arasında çalışan arkadaşlarımızın hakları, menfaatleri en alt sırada. Biz buna dokunmamayı tercih ettik. Diğer tasarruf önlemleriyle bu zor durumdan çıkartmaya çalışacağız kendimizi. Bu süreçte devletimizin uyguladığı destek paketleri çerçevesinde kısa çalışma ödeneğine de başvurduk. Bu da bize finansal anlamda büyük bir fayda sağlayacak."

PİSTİMİZ BAKIMA ALINACAK

Mevcut pistin bakım onarım faaliyetlerinden de açıklamalarında söz eden Ersel Göral, "Pistin bir takım bakım ve onarım ihtiyaçları da var. O nedenle pistimiz hafta içleri yaklaşık üç saat, hafta sonları dört buçuk saat kapalı kalıyordu gece saatlerinde. Geçtiğimiz hafta sonu havalimanı otoritemiz HEAŞ'la bir istişare yaptık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze bir başvuruda bulunduk. Zaten nisan ayında uçuş olmayacak bunu biliyoruz. Bari dedik, biz hem mevcut pistin bakımını yirmi dört saate yayalım ve önümüzdeki altı ayda devam etmesi planlanan bakım faaliyetlerini bu bir ayda bitirelim. Bu bizim için büyük avantaj olacak. Aynı zamanda ikinci pistin inşaatı da devam ediyor. Bir aksilik olmazsa bu senenin Kasım ayında ikinci pistimiz hizmete girecek. Bize ciddi bir rahatlık getirecek. Normalde planlamaya göre ikinci pist hizmete girdiğinde mevcut pist bakım için birkaç ay kapatılacaktı. Şimdi bu durum da ortadan kalkmış oldu. Bu bir ay içerisinde bütün bakım faaliyetlerini tamamlarsak hem gece kapanışları sona erecek, mevcut pist yirmi dört saat hizmet veriyor olacak hem de ikinci pist bittiğinde Kasım ayında hizmete girdiğinde iki pistimiz hiç kapanmadan faal olacak." şeklinde konuştu.

İKİNCİ TERMİNAL 2022'NİN SONUNDA AÇILACAK

İkinci Terminal inşaatından da söz eden Göral, "Yatırım planlamalarının bazılarını ötelememiz, kısmen iptal etmemiz bile gerekti bu durumda. Ama ikinci terminal projesi bizim için çok hayati, çok önemli. Dolayısıyla onda herhangi bir iptal ya da küçültme, daraltma söz konusu değil. Hatta tam tersi geçen hafta yine bağlı bulunduğumuz idarede ki havalimanının sahibi kurum Savunma Sanayi Başkanlığımızla video konferans görüşmesi yaptık" dedi ve ekledi:

"İkinci terminal projemizin takvimini biraz genişletmekle, yaymakla beraber hali hazırda devam ettiriyoruz. İkinci pist bittiğinde hava trafiği kapasitemiz yüzde 60-70 artacak. Hava trafiği kapasitemizin artışıyla beraber mutlaka terminal kapasitesini bu oranda arttırmamız gerekecek. Bizim hedefimiz aslında bu sene Haziran ayında kazmayı vurmaktı. Bir buçuk yıllık inşaat süresi sonrası 2022'nin en geç ikinci çeyreğinde ikinci terminali hizmete almaktı. Ancak şimdi bu sene bu yatırımı başlatmayacağız. Ama 2021'in en geç ikinci çeyreğinde mutlaka ikinci terminal inşaatımıza başlayacağız. 2022'nin sonuna yetiştirmeye gayret edeceğiz."


Sabiha Gökçen, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:43 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Koronavirüs salgını günlerinde İstanbul'un barajları da alarm veriyor Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz         
22:24
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat         
22:20
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı         
21:22
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi         
21:22
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı         
21:14
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi         
20:56
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık         
20:11
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi         
20:01
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı         
19:54
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti         
19:44
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı         
19:43
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti         
19:12
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor         
19:07
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı         
18:54
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı         
18:10
Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı         
18:03
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu         
17:55
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz         
17:50
Piyasada Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor         
17:49
İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı         
17:22
Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı         
17:15
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi         
17:14
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi         
17:10
Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü         
17:07
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı         
16:53
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor         
16:41
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti         
16:32
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı         
16:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 22:57:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen işletmesi CEO'su Göral: Hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]