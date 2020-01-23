Sabit Kanca serisinin 3'üncü filmi geliyor

Senaryosunu Bilal Akçay'ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Nuri Yıldız'ın oturduğu " Sabit Kanca: Son Soru"da başrolü İsmail Baki Tuncer üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Fırat Sobutay, Zerrin Sümer, Metin Yıldız, Hilmi Erdem, Alay Cihan, Barbaros Dikmen, Hakan Çankaya, Murat Özsoy, Nuran Tuncer, Bensu Begovic, Tevfik İnceoğlu, Volkan Kantoğlu, Mevra Ustaoğlu, Hülya Diken gibi pek çok isim yer alıyor.



Filmin hikayesi İstanbul'da Sabit Kanca'nın annesi ile oturduğu mahallede geçiyor. Katıldığı yarışmalardaki hazır cevapları ile bir anda fenomen olan Kanca, bu defa yaşadığı hafıza kaybı sonrası hayatını değiştirmeye karar vermiş ve artık yarışmamaya yemin etmiştir.



Sebep olduğunu düşündüğü bir trafik kazasında tekerlekli sandalyeye mahküm olan Zeki'yi iyileştirebilmek en önemli amacı haline gelmiştir.