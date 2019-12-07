'Sabrina' kış çileği, 12 TL'den alıcı bulacak

Antalya'nın Aksu ilçesinde 20 dönümlük serada hasatına başlanılan, yaklaşık 40 gram ağırlığında olan 'Sabrina' türündeki kış çileği, kilosu 12 TL'den alıcı bulacak. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hasatı yapılan çilekten sadece bu serada yaklaşık 10 ton civarında rekolte beklendiğini söyledi.



Antalya'da sıcak geçen sonbahar mevsimi dolayısıyla, olgunlaşan çileğin üreticisini hasat heyecanı sardı. Aksu ilçesinde yeni yapılan 3 katlı, 20 dönümlük çilek serasında, ilk çilek hasatı yapıldı. Çilek hasatına Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen katıldı. Seraları gezen heyet, hem olgunlaşan çilekleri topladı, hem de üretim hakkında bilgi aldı.



Serada çalışan Tarım doktoru Fatih Şen, tesislerinin 20 dönüm olduğunu belirterek 2 ayrı seradan oluştuğunu kaydetti. Çilekleri, katlı sistemlerde ürettiklerini ifade eden Şen, bitkiyi kokopit ağacının artıklarında dikerek, damlama-sulama yöntemiyle beslediklerini söyledi.



"Sabrina dediğimiz özel bir tür"



Fatih Şen, "Kullandığımız çileğin türü, 'Sabrina' dediğimiz özel bir tür. Bu bitkinin özelliği; meyvesinin büyük olması. Neredeyse bir meyvesi yaklaşık 35-40 gram ağırlığında. Özellikle kış dönemlerinde özel rağbet görmesi nedeniyle bu türle çalışmaya karar verdik" dedi.



"Antalya komşu ülkeleri de besleyen bir şehir"



Antalya'nın kadim bir tarım şehri olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, kentin Türkiye'nin yaş meyve-sebzesinde üretim deposu olduğunu belirtti. Karaloğlu, Antalya'nın sadece Türkiye'ye değil, 500 milyon dolarlık ihracatıyla komşu ülkeleri de beslediğini söyledi. Karaloğlu, "Çilekte örtü altı üretimde sebze ve meyvede 14 bin dönümlük alanda üretim yapılıyor. Yılda da 45 bin ton hasatımız var. Bunu, hem iç, hem de dış piyasada değerlendiriyoruz" diye konuştu.



Aksu'daki çilek bahçesinin yeni kurulduğuna değinen Karaloğlu, "İlk hasatında ziyaret etmiş olduk. Buna, 'apartman sera' diyebilirsiniz. Topraksız dense de kullandıkları malzeme çürüdüğünde toprak olan bir malzeme. Çileklerimiz son derece sağlıklı, boyutları ve renkleri de çok güzel. Antalya'nın sera örü altı üretiminde uygun iklimi var. Tarımı da her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



Hasadı yapılan çileğin kilosunun 12 TL'den alıcı bulacağını söyleyen Karaloğlu, "Yaklaşık 9-10 ton civarında rekoltemiz var. Bereketli bir iş, hayırlı uğurlu olsun" dedi. Nihat Zeybekçi ise çilek hasatının bereketli olması temennisinde bulunarak Antalya'nın turizm değil, tarımda da yüksek katma değer haline geleceğini bildirdi.



"45 bin tona yakın da üretim miktarımız var"



Antalya'da çilek konusunda büyük bir üretim alanı olduğunu belirten İl tarım ve Orman müdürü Mustafa Özen, "İlçelerimiz bazında değerlendirildiğinde Gazipaşa ilçemiz öne çıkıyor. Daha sonra Serik, Manavgat ve Aksu başı çekiyor. Amacımız Antalya olarak sadece çilekte değil bütün üretim alanlarımızda üretim miktarını arttırmak hem de üretimi kaliteli hale getirmek. Büyük bir sorumluluğumuzun olduğunu biliyorum. Yetiştirmiş olduğumuz ürünleri ülkemiz tüketiyor. Dolayısıyla daha fazla üretim yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz sene kış ayının ağır geçmesi nedeniyle üretimde çeşitli sıkıntıların yaşandığını vurgulayan Özen, bu sene olumsuz bir tablonun görünmediğini söyledi.



"Geçen yıl da rekoltemiz de sorun yoktu"



Özen, "Çilek, dönümünde 3 ila 5 ton arasında verim aldığımız bir ürün. Geçen yıl da rekoltemiz de sorun yoktu. Antalya 15 yıldır yaşadığı kış şartlarını yaşadı. Güneşlenmeyi 2 ayda bir görmeye başladık. Ürünün olgunlaşma süresi uzadı. Biz ürünü hasat edemiyorduk. Şu an öyle bir tablo görünmüyor. Bütün ürünlerimizde herhangi olumsuz bir durum beklemiyoruz" diye konuştu.



Serada çalışan Durkadın Çetin, hasatın vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Çetin, "4 aydır burada çalışıyoruz. Üretiminden bu aşamaya kadar geldik" diye konuştu. - ANTALYA