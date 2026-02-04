Sadettin Saran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
04.02.2026 10:49
Fenerbahçe, Fransız oyuncu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler transferi resmi olarak açıklarken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da konuya ilişkin kulübün resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Taraftarların kulübe inancının kendileri adına motivasyon kaynağı olduğunu belirten Saran, "Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

