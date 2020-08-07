Sadıkoğlu: Milli ekonomiye katkı sağlayacak yatırımları önemsiyoruz - Son Dakika

Sadıkoğlu: Milli ekonomiye katkı sağlayacak yatırımları önemsiyoruz

OYAK Erdemir ve Japon JFE Steel ortaklığında Malatya'nın Hekimhan ilçesine kazandırılacak olan maden tesisinin önemine değinen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İstihdamı arttıracak ve milli ekonomiye katkı sağlayacak yatırımları önemsiyoruz.

Sadıkoğlu: Milli ekonomiye katkı sağlayacak yatırımları önemsiyoruz, System.String[]

OYAK Erdemir ve Japon JFE Steel ortaklığında Malatya'nın Hekimhan ilçesine kazandırılacak olan maden tesisinin önemine değinen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İstihdamı arttıracak ve milli ekonomiye katkı sağlayacak yatırımları önemsiyoruz. OYAK yetkilileriyle görüştük, her türlü desteğe hazır olduğumuzu ilettik" dedi.

Hekimhan'a yapılacak olan yatırımı değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya'mız geçmişten bugüne ülkemiz açısından önem arz eden bir il olmuştur. Türkiye'nin pelet ihtiyacında dışa bağımlılığını yüzde 50 oranında azaltacak bir yatırımın Malatya'mıza yapılacak olması da önemli adımlardan biridir. OYAK Erdemir ve Japon JFE Steel ortaklığında gerçekleşecek olan bu yatırımı önemsiyoruz. Hekimhan ilçemize yapılacak olan bu yatırım, göreve geldiğimiz günden bu yana takip ettiğimiz yatırımlardan biridir. Konunun yeniden gündeme gelmesiyle birlikte OYAK yetkilileri başta olmak üzere yatırımı gerçekleştirecek olan OYAK Erdemir Şirketi'nin üst düzey yöneticileriyle yapmış olduğumuz görüşmede, MTSO olarak kendilerine her türlü desteği sunacağımızı ifade ettik. Onlar da yatırımı bir an önce hayata geçirmeyi düşündüklerini bizlere iletti. Yatırımla ilgili takvim başladığında MTSO ile birlikte hareket edilmesi gereken noktalarda buluşacağımızı belirttiler. Amacımız ortak, hedefimiz tek. Milli ekonomimize katkı sağlayacak her türlü adımda var olduğumuzu ilettik. MTSO olarak OYAK Erdemir Şirketi'ne açık bir çek sunduğumuzu, üzerimize düşen ne varsa katkı sunmaya hazır olduğumu ifade ettik. Sadece ilimiz için değil, bölgemiz ve ülkemiz adına böylesine önemli bir yatırımı yapacak olan OYAK Erdemir Şirketi'ne şehrimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"55 aydan daha kısa sürede faaliyete geçeceğini düşünüyoruz"

Fabrikanın 55 aydan daha kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçeceğini düşündüklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, "750 milyon dolarlık yatırımla kurulacak olan fabrikasının 55 ay, yani 4,5 yıl gibi bir sürede tamamlanması planlanıyor. Bu yatırım sadece Malatyamız için değil bölgemiz ve ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Kurulacak olan fabrikada binlerce hemşehrimiz istihdam edilecek. Türkiye'nin 6,2 milyon ton pelet ihtiyacının 3 milyon tonunu tek başına karşılayacak. Böylesine önemli bir yatırım için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasilerimizin bu konu üzerine hassasiyetle eğileceğini düşünüyoruz. Uzun yıllardır gündemde olan bu yatırım için ilk kazmanın hızlı bir şekilde atılmasını ve 4,5 yıldan daha erken bitirilerek ülke ekonomisine katma değer sağlamasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Milli ekonomiye katkı sağlayacak yatırımları önemsiyoruz"

İstihdamı arttıracak ve milli ekonomiye katkı sağlayacak yatırımları önemsediklerinin altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "Malatya TSO olarak hedefimiz Malatya ekonomisini büyütmek, ilimizin ihracat rakamlarını arttırmak ve istihdam oranlarımızı yükseltmektir. MTSO olarak Malatyamıza binlerce istihdam ve milli ekonomiye önemli katkı sağlayacak olan Hekimhan'a kurulacak fabrikayı önemsediğimizi, bu ve bunun gibi yatırımların şehrimize kazandırılması noktasında atılacak her adımın destekçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz. Göreve geldiğimiz günden bu yana gayemiz; Malatya sanayimizin bölgemizde bilinir, ülkemizde de konuşulur hale gelmesidir. İstihdamı arttıracak, hemşehrilerimize ekmek kapısı olacak yatırımların artması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Erdemir, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 16:01

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu: Milli ekonomiye katkı sağlayacak yatırımları önemsiyoruz - Son Dakika Ekonomi

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