Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Şehir Hastaneleri) 3 yılda sağlık alanında hizmette kalite çıtasını yükselten 13 bin 423 yataklı 10 şehir hastanemizi vatandaşlarımızla buluşturduk. 14 bin 992 yatak kapasiteli 9 adet Kamu Özel İşbirliği Modeli şehir hastanesi için inşaatları devam ediyor"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şehir Hastaneleri'ne yönelik olarak, "3 yılda sağlık alanında hizmette kalite çıtasını yükselten 13 bin 423 yataklı 10 şehir hastanemizi vatandaşlarımızla buluşturduk. 14 bin 992 yatak kapasiteli 9 adet Kamu Özel İşbirliği Modeli şehir hastanesi için inşaatları devam ediyor" dedi.

Bakan Koca, 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın sadece sağlık hizmetleri ve hizmet birimlerinin sayısının arttırılması konusunda değil, nitelikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde de büyük çaba harcadığını belirten Bakan Koca, "Bugün itibarıyla 928 hastane, 132 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 511 diyaliz merkezi, 15 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, 2.840 acil yardım istasyonu, 7.991 aile sağlığı merkezi, 973 ilçe sağlık müdürlüğü ile toplum sağlığı merkezi ve 172 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile doğrudan hizmet vermektedir.

2016 yılından itibaren 10 tane şehir hastanemiz faaliyete geçmiştir. Bu hastane kampüsleri ile üniversitelerimizin iş birliği marifetiyle oluşturulacak mükemmeliyet merkezlerinin alt yapılarını hazırlamaktayız. Bu yolla, kaliteli ve özellikli sağlık hizmetleri ile ülkemizi uluslararası sağlık turizminin ve sağlık eğitiminin önemli bir destinasyonu haline getirme yönünde önemli bir adım daha atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

OECD sağlık verileri ve Avrupa Komisyonu Raporlarında, Türkiye yaptığı sağlık harcamasına göre, sağlık hizmetlerinden en üst seviyede memnuniyet elde eden ülke olduğunu kaydeden Koca, "Bu durum sağlık sistemimizin sürdürülebilirliği yanında, sağlık turizminde de rekabet şansımızın ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.

2002 yılından bu yana temel sağlık göstergelerinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Sağlıkta gelişmişlik endekslerinden olan anne ölüm oranı yüz bin canlı doğumda 64 ten 13,6'ya, bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 31,5 ten 6,8'e düşmüştür" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, devlet hastanelerindeki sağlık memnuniyet oranına ilişkin olarak, "2010 yılından itibaren yüzde 70 in üzerinde bir banda oturmuş olan, devlet hastanelerinde ise ortalamanın üzerinde seyreden sağlıkta memnuniyet oranını; sağlık insan gücünü artırıp iş yükünü azaltarak, aile hekimi başına düşen nüfusu azaltarak, mükemmeliyet merkezleri ve özellikli hizmetleri yaygınlaştırarak daha da yukarı çekmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 yılına kadar obezite ve diyabet artışının durdurulması hedefinin olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Bu hedefe ulaşmak için Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. 2018 yılında açmaya başladığımız, 2019 yılında da çalışan personel eğitimleri ile işleyişini düzenlediğimiz ve bu kapsamda 300'e yakın personelin eğitimlerini tamamladığımız Obezite Merkezlerimizin sayısını 2020 yılında 120'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün2025 yılına kadar hareketsiz nüfusun yüzde 10 azaltılmasını hedef olarak belirlemişti. Tüm paydaşlarımız ile birlikte hareketsizliğimizi azaltmak için çağrılarımıza kulak verilmesini istiyoruz. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesinin çocukluk çağında başlayacağının bilinci ile Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sağlıklı beslenme ve hareketli hayat tarzının benimsenmesine yönelik destekleyici bir ortam oluşturuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Sigara içen vatandaşların sigarayı bırakmaları için ALO 171 hattı ve sigara bırakma polikliniklerimizle destek olduklarını ifade eden Koca, "Çağrı merkezimizde günlük ortalama 4 bin çağrı karşılanmaktadır. 2018 yılında sigarayı bırakmak için arayan her 5 kişiden birinin sigarayı bırakması sağlandı. Sigara içenlere bu bağımlılıktan kurtulmaları için sigara bırakma polikliniklerimizle destek oluyoruz. Bugün itibarıyla faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniği sayısı 532 olup toplam 792 sertifikalı hekim görev yapmaktadır. Ücretsiz ilaç imkanımızdan ise şimdiye kadar bir milyon vatandaş faydalandı" ifadelerini kullandı.

2019 yılı içerisinde 6 milyona yakın vatandaşımıza ambulanslarımızla müdahale ederek sağlık tesislerimize naklini gerçekleştirdiklerini söyleyen Koca, "5 bin 469 olan ambulans sayımızı 2020 yılında 5 bin 600'e çıkarmayı hedefliyoruz. Standart ambulanslarımızın ulaşamadığı vakalara müdahale etmek amacıyla kullandığımız motosikletli acil müdahale ekiplerimizin sayısına 50 yeni motosiklet ekleyerek 112'ye çıkarmayı planlıyoruz. 2002 yılından bu zamana kadar ambulans başına düşen nüfusu 107 binden 15 bine indirerek vatandaşımıza daha etkili acil sağlık hizmeti vermeyi başardık. Önümüzdeki yıl yeni açacağımız istasyonlarla 112 istasyon sayısını 2 bin 910'a çıkaracağız. Hava ambulanslarımızla sürdürdüğümüz hizmeti ülke geneline yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. 2019 yılı içinde 3 ambulans uçağımız ve 17 helikopterimiz ile ülkemizin tamamına hizmet verir durumdayız" şeklinde konuştu.

Koca, şöyle devam etti: "Zeytin Dalı Harekatı sınır hattında kurduğumuz acil müdahale istasyonlarında bugüne kadar toplam 1.319 UMKE personeli, 887 adet 112 Acil Yardım Ambulansı ve 3 bin 243 sağlık personeli görev yapmış olup halen Kilis Çobanbey'de sağlık hizmeti sunmaya devam edilmektedir. Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgede 17 adet Triaj Destek Merkezi kurduk ve 695 UMKE personeli görevlendirmesi yaparak sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Kurulan Triaj Destek Merkezlerimize toplamda 506 adet başvuru yapılmış olup gerekli müdahaleler yapılarak sevkleri sağlanmıştır. Barış Pınarı harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn bölgelerinde bulunan mevcut hastanelerin hasar görmesi nedeniyle ilk etapta iki mobil poliklinik tır ile başladığımız sağlık hizmeti sunumuna, bakım onarımlarını yaparak faaliyete geçirdiğimiz Tel Abyad ve Resulayn Hastaneleri ile birlikte devam etmekteyiz. Bu bölgede acil sağlık hizmeti ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak amacıyla Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerine toplamda 310 adet 112 Acil Yardım Ambulansı ve 822 Sağlık personeli görevlendirilmesi yaptık. Görevlendirmelerimiz devam etmektedir."

Aşı oranına ilişkin ise Koca şunları açıkladı: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık. Yürüttüğümüz çalışmalarla, BCG aşısında oranımızı yüzde 93'ten, 96'ya; 5'li karma aşıda ise yüzde 96'dan 98'e yükselttik.Bildiğiniz gibi aşı, bulaşıcı hastalıklardan korunmada en etkili araçtır. Sadece bireyi korumaktan öte tüm toplumun sağlığı için de kilit rol oynamaktadır.Genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde 13 antijen ile en geniş aşılama programı uygulayan ülkeler arasındayız.Nüfus büyüklüğüne oranla aşılama başarısında dünyadaki liderliğimizi korumaktayız."

On Şehir Hastanesini vatandaşlarla buluşturduklarının altını çizen Koca, "3 yılda sağlık alanında hizmette kalite çıtasını yükselten 13 bin 423 yataklı 10 şehir hastanemizi vatandaşlarımızla buluşturduk. 14 bin 992 yatak kapasiteli 9 adet Kamu Özel İşbirliği Modeli şehir hastanesi için inşaatları devam ediyor. Genel Bütçe kaynaklarıyla 6 bin 100 yatak kapasiteli 3 şehir hastanesi için proje ihale ilanına çıkılmıştır.Yine Genel Bütçeden yapmayı planladığımız 6 bin 300 yatak kapasiteli 7 şehir hastanesi proje satın alma hazırlık aşamasındadır. 2023 hedefine yürüyen güçlü Türkiye'de Şehir hastanelerini sağlıkta gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak planlıyoruz" dedi.

Bakan Koca, sunumunu bitirdikten sonra bürokratlar Bakan Koca'yı alkışladı. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri bürokratlara tepki gösterdiler. Bakan Koca, bilgisi dışında bürokratları kendisini alkışladığını milletvekillerine söyledi.