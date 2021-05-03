Sağlık Bakanı Koca, Edirne'de Bölgesel Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu sıkıntılı dönemde milletçe büyük bir fedakarlık örneği gösteriyoruz. Bunun kazanımlarını yakında mutlaka göreceğimize inanıyorum." dedi.

Bakan Koca, Edirne'de düzenlenen Bölgesel Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ illerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bu illerde vaka sayılarının son bir haftada yarı yarıya azaldığını aktaran Koca, "Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98. Edirne'de geçen haftaya göre vaka sayısında yüzde 50 düşüş yaşandı. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66." diye konuştu.

Tekirdağ'da 224 filyasyon ekibinin mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Tekirdağ'da son dönemde vaka düşüş oranımız yüzde 40. Yatak doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 74. Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 85. Çanakkale'de 135 filyasyon ekibimiz görev yapıyor. Bu ilimizde de vaka düşüş oranımız Edirne gibi yüzde 50. Yatak doluluk oranımız yüzde 42. Yoğun bakım yataklarımızın ise yüzde 69'u dolu. Trakya bölgesinde, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranının en yüksek olduğu il yüzde 88,2 ile Çanakkale. Kırklareli'nde 139 filyasyon ekibimiz var. Kırklareli'nde vaka düşüş oranımız yüzde 35. Yatak doluluk oranımız ise yüzde 33 ile oldukça düşük. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 58. Kırklareli'nde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 86."

Bakan Koca, Edirne'de sağlık altyapısının gayet güçlü olduğunu, birçok yatırımın tamamlanıp hizmete alındığını söyledi.

Uzunköprü ilçesinde yapımı devam eden 200 yataklı devlet hastanesinin 2023 yılının ilk aylarında tamamlanacağını dile getiren Koca, böylece tüm ilçelerde hastane yatırımlarını tamamlamış olacaklarını belirtti.

"Mücadele birlikte kazanılacaktır"

Tekirdağ'da şehir hastanesini vatandaşların hizmetine sunduklarını anlatan Koca, şunları kaydetti:

"Ergene İlçe Devlet Hastanemizin ihalesini yaptık. Yer teslimi ile inşaatına başlıyoruz. 100 yataklı Kapaklı Devlet Hastanemiz Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz tarafından hayırsever sanayicilerimizin desteği ile inşa edilmeye başlandı. Çanakkale ilimizde Çan Devlet Hastanesi inşaatını nisan ayı itibarıyla tamamladık. Tefrişatını tamamlayıp 15 Haziran'da hizmete alacağız. Gökçeada Hastanemizin inşaatını bu yıl tamamlayıp hizmete sunacağız. Biga Ağız Diş Sağlığı Merkezi inşaatına başlıyoruz. Kırklareli Devlet Hastanemizi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tescilledik. Artan ihtiyaç doğrultusunda 250 yataklı ek bina planlamamız devam etmektedir. Kırklareli Sağlık Kompleksi inşaatımıza başladık. Ayrıca bugün değerlendirmesini yaptığımız, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerimizde ihtiyaç olan 112 Acil istasyonları, Sağlıklı Yaşam Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri gibi birçok sağlık tesislerimizin, planlama ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir."

Fahrettin Koca, yarının bugünden daha güzel olacağına yürekten inandıklarını vurgulayarak, "Bu inançla ve vatandaşımıza hizmet edebilmenin şevkiyle var gücümüzü sarf ediyoruz. Bu sıkıntılı dönemde milletçe büyük bir fedakarlık örneği gösteriyoruz. Bunun kazanımlarını yakında mutlaka göreceğimize inanıyorum. Mücadele birlikte kazanılacaktır. Birlik ve beraberliğimizi sürdürdükçe, kazanmamamız için bir neden yoktur." ifadesini kullandı.

(Sürecek)