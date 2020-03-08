Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: 'Rojin'i bu gece hava ambulansıyla Ankara'ya getirdik' - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Rojin'i bu gece hava ambulansıyla Ankara'ya getirdik"
1 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik akciğer hastası olan Rojin Özmen'in, tedavisi için ambulans uçakla Van'dan Ankara'ya getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:14 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik akciğer hastası olan Rojin Özmen'in, tedavisi için ambulans uçakla Van'dan Ankara'ya getirildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Çetin ve İpek Özmen çiftinin çocuğu 13 yaşındaki Rojin Özmen'in, tedavisi için hava ambulansıyla Van'dan Ankara getirildiğini duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Rahatsızlığı acil müdahale gerektiren kızımız Rojin'i bu gece hava ambulansıyla Van'dan Ankara'ya getirdik. Doktorlarımız onun için ellerinden geleni yapacak. Rojin 13 yaşında. İnşallah ilerde Ankara'ya gezmek için de gelecek." - ANKARA
Son Dakika Fındık, hayata tutundu Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne "Yeniden denize bırakın" talimatı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı