Sağlık Bakanı Koca: "Rojin'i bu gece hava ambulansıyla Ankara'ya getirdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Rojin'i bu gece hava ambulansıyla Ankara'ya getirdik' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Rojin'i bu gece hava ambulansıyla Ankara'ya getirdik"

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik akciğer hastası olan Rojin Özmen'in, tedavisi için ambulans uçakla Van'dan Ankara'ya getirildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik akciğer hastası olan Rojin Özmen'in, tedavisi için ambulans uçakla Van'dan Ankara'ya getirildiğini bildirdi.


Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Çetin ve İpek Özmen çiftinin çocuğu 13 yaşındaki Rojin Özmen'in, tedavisi için hava ambulansıyla Van'dan Ankara getirildiğini duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Rahatsızlığı acil müdahale gerektiren kızımız Rojin'i bu gece hava ambulansıyla Van'dan Ankara'ya getirdik. Doktorlarımız onun için ellerinden geleni yapacak. Rojin 13 yaşında. İnşallah ilerde Ankara'ya gezmek için de gelecek." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:14 Kaynak: İHA
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