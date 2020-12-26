Sağlık Bakanlığınca gönderilen 35 ambulans kente ulaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca gönderilen 35 ambulans kente ulaştı

26.12.2020 21:59

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.

Vali Doğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara en iyi hizmetin sunulabilmesi için gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını belirtti.

Doğan, "Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığınca gönderilen 35 ambulans kente ulaştı
Sağlık Bakanlığınca gönderilen 35 ambulans kente ulaştı
Sağlık Bakanlığınca gönderilen 35 ambulans kente ulaştı
Sağlık Bakanlığınca gönderilen 35 ambulans kente ulaştı

Sağlık Bakanlığı, Rahmi Doğan, Twitter, Hatay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığınca gönderilen 35 ambulans kente ulaştı - Son Dakika


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