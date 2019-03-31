Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığından Hastalara Oy Hizmeti

Sağlık Bakanlığından Hastalara Oy Hizmeti

50 dakika önce

Sağlık Bakanlığından hastalara oy hizmeti Hasta vatandaşlar ambulansla oy kullanmaya götürüldü Hasta İshak Şirin: "Allah devletimize zeval vermesin, hizmet çok iyi"ANKARA - Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi olan vatandaşların oy kullanması için seferber oldu.

Sağlık Bakanlığından Hastalara Oy Hizmeti, System.String[]
Sağlık Bakanlığından hastalara oy hizmeti
Hasta vatandaşlar ambulansla oy kullanmaya götürüldü
Hasta İshak Şirin:
"Allah devletimize zeval vermesin, hizmet çok iyi"

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi olan vatandaşların oy kullanması için seferber oldu. Sağlık ekipleriyle birlikte ambulansla oy kullanmaya götürülen İshak Şirin isimli hasta, "Allah devletimize zeval vermesin, hizmet çok iyi" dedi.
"Allah devletimize zeval vermesin, hizmet çok iyi"
Sağlık Bakanlığı her yıl olduğu gibi hastanede tedavi gören hastaların oy kullanması için seferber oldu. Tedavi gören hastalar vatandaşlık görevlerini yerine getirmek üzere, ambulansla oy kullanacakları okullara götürüldü. Sağlık ekipleriyle birlikte Bilkent Şehir Hastanesinden ambulansa alınarak oy kullanmaya götürülen hastalar, verilen hizmetten oldukça memnun kaldı. İshak Şirin isimli hasta, tekerlekli sandalyeyle Keçiören Şehit Fırat Bulut İlkokuluna getirildi. Asansör bulunmayan okulda sağlık görevlileri, Şirin'i oy kullanması için ikinci kata kadar taşıdı. Oyunu kullandıktan sonra tekrar aşağıya taşınan Şirin, "Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Oyunuzu kullandık. arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin, hizmet çok iyi. Ankara Şehir Hastanesi mükemmel. Personelleriyle birlikte her şeyiyle mükemmel" ifadelerini kullandı.
"Şehir hastanesi kalite olarak, estetik olarak ve refah açısından çok güzel"
Hastanın oğlu İsmail Şirin de,tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim, "Şehir hastanesi kalite olarak, estetik olarak ve refah açısından çok güzel. Devletimiz böyle bir hizmeti bütün insanlara açmış. Vatanımız, milletimiz için oyumuzu kullandık" şeklinde konuştu.
84 yaşındaki Servinaz Kabalak isimli bir diğer hasta da, Necdet Seçkinöz Ortaokulunda oyunu kullanmak üzere ambulansla okula getirildi. Kabalak oyunu kullandıktan sonra ambulansla hastaneye geri götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Ankara, Sağlık
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