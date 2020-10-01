Sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçede görev yapan sağlık personellerini ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarını ziyaret ederek kahvaltılık bükme ikramında bulunan Başkan Şahin, çalışmaları ile ilgili bilgi alarak bir süre sohbet etti.

Korona virüsle mücadelede bütün sağlık çalışanlarının takdire şayan bir fedakarlık ve sabırla görev yaptıklarını dile getiren Şahin, "Bizler de İscehisar Belediyesi olarak bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza destek olmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Sağlık personelimize destek olmak amacıyla ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar destek versek azdır. Ülke olarak birlik ve beraberliğin sağlandığı bu dönemde, sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz, Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR