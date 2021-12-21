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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ

21.12.2021 14:04

SON aylarda Almanca kursuna yoğun ilgi var. Kurs yöneticileri bir önceki yıla göre kurslardaki yüzde 100'lük talep artışının karşılanmasında zorluk çekildiği ifade ediliyor.

SON aylarda Almanca kursuna yoğun ilgi var. Kurs yöneticileri bir önceki yıla göre kurslardaki yüzde 100'lük talep artışının karşılanmasında zorluk çekildiği ifade ediliyor. Kurs yöneticisi Rıza Tozyılmaz, "Geçen seneye göre Almanca dil kurslarına yüzde 100'lük bir artış oldu. Artış nedeniyle Almanca öğretmeni bulmakta zorlanıyoruz" dedi. Almanca öğretmeni Pınar Çelik "Pandemi günlük 5-6 saat derse girerken, şu an yüzde 100'lük bir artış söz konusu " diye konuştu.

Pandemi nedeniyle Almanya'da yaşanan toplu istifalar Türkiye'de sağlık çalışanlarını harekete geçirdi. Almanya'da çalışmak isteyen sağlık çalışanları dil öğrenmek Almanca kurslarına akın etti. Talepte bir önceki seneye göre yüzde 100'lük artış olduğu ve Almanca öğretmeni bulmakta zorluk çekildiği ifade ediliyor.

"ÖĞRENCİLERİMİN ÇOĞU HEMŞİRE"

Almanca öğretmeni Pınar Çelik, "Almanca dili kurslarına çok fazla talep var. Hatta geçen senelere göre iki, üç katı bir artış söz konusu. Özellikle sağlık sektöründen Almanca öğrenmek isteyen kişi sayısı oldukça fazla. Ben bir hoca olarak bu talebe yetişemiyorum. Pandemi günlük 5-6 saat derse giriyordum. Şu an yüzde 100'lük bir artış söz konusu. Pandemi öncesi bana Almanca öğrenmek isteyen 2-3 hemşire varken, sadece bu ay içerisinde 30-40 tane hemşire Almanca öğrenmek için geldi " dedi.

Özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığını söyleyen Büşra Alıca, "Hemşire olarak İstanbul'da görev yapıyorum. Almanya'da genç nüfusun az olduğunu bildiğim için Almanca öğrenip Almanya'ya gitmek istiyorum. Ortalama 3 aydır bu eğitimi alıyorum ve kısmet olursa 2 ay içerisinde Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Patolojik Anatomi Laboratuvar Teknikeri Hatice Kır ise "3 aydır Almanca dersi alıyorum ve Almanya'ya gitmek istiyorum. Patolojik Anatomi Laboratuvar Teknikeri bölümü mezunuyum. Almanya'ya gitmek orada yaşamımı sürdürmek hayalimdi. Böyle bir fırsat olunca değerlendirmek istedim. Aynı zamanda pandemi döneminde Almanya'da sağlık alanında birçok açık oldu. Ben de bu açığı değerlendirmek istedim. Bu kursa 6 bin lira bir ücret ödedim. Almanya için başvuruda bulundum. En yakın zamanda dil sınavına gireceğim. Sınavdan geçersem Almanya'ya gideceğim" ifadelerini kullandı.

"TALEP FAZLA ÖĞRETMEN BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Bağcılar'da bulunan bir dil okulunun Müdürü Rıza Tozyılmaz, "Geçen seneye göre Almanca dil kurslarına yüzde 100'lük bir artış oldu. Almanya'daki genç nüfusun azalması ve Almanya'da sağlık alanında yaşanan istifalar bu artışa neden oldu. Hatta Almanca öğretmeni bulmakta zorlanıyoruz. Geçen sene Almanca kurslarımızda 20-30 öğrencimiz varken bu sene 80'ni geçti. Biz reklam çalışması yapmamamıza rağmen bu artış yaşandı. Şu an yeni öğrenci zaten alamıyoruz. Artış bu hızla devam ederse taleplere cevap veremeyeceğiz" dedi.

Mecidiyeköy'de bulunan bir dil okulunun Müdürü Gökhan Şahin ise, "Almanya'da kovid-19 ile sağlık alanında toplu istifalar yaşandı. Sağlık alanında da Almanya'da ciddi açık bir oluştu. Bu nedenle birçok sağlık çalışanı Almanya'ya gitmek istiyor ve Almanca dil eğitimi veren kurslara müracaat ediyor" dedi.

"DERS BAŞI ÜCRET ORTALAMA 150 LİRADAN BAŞLIYOR, 300 LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR"

Talep artışı ile ders ücretlerinde bir artış yaşandığını söyleyen Şahin, "Almanca dersi verecek hoca bulma konusunda biz zorlanmasak da, zorlanan kurumların olduğunu biliyoruz. Hatta şu an İngilizceye nazaran Almanca bir adım önde. Şu an Almancanın ders ücreti ortalama 150 liradan başlıyor, 300 liraya kadar çıkabiliyor. Bir öğrenci Almanca öğrenebilmesi için 150 saat eğitim alması gerekiyor. Yani Almancaya talep artışıyla birlikte ders ücretlerinde de bir artış yaşandı. Mesela kovid-19'dan önce ders saati ücretimiz ortalama 120 liradan başlıyordu" diye konuştu.

"Almanca kursları patladı" diyen Gayrettepe'de bulunan bir dil kursunda müdürlük yapan Kartal Yiğit Dalgır, "İnsanlar Almanca kurslarına çok rağbet gösteriyor. Özellikle sağlık çalışanlarımız Almanca dili eğitimi alıyor. Geçen yıllara göre kurumumuzda Almanca dersler yüzde 80 artmış durumda. Eskiden çok az bir kitleye Almanca dersi verirken şimdilerde nereden baksanız kursumuzun yarısı Almanca öğrenmek isteyenlerle dolu. Hatta Almanca, İngilizceyi talep olarak geçmiş durumda. En çok talep gören ilk 3 dili sıralamam gerekirse, Almanca, İngilizce ve Fransızca" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ

Pınar Çelik , Türkiye, Pandemi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALMANCA KURSLARINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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