Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım süresi yıl sonuna uzatıldı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan 31 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak yararlanmasına ilişkin kararın, 31 Aralık'a uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım süresinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de kontrolde tutulmasına karşın halen vaka sayılarının günlük bin 400'ü geçtiği anımsatılarak, sağlık çalışanlarının vaka sayılarını düşürmek ve hastaları iyileştirmek amacıyla büyük özveriyle mücadele ettiği vurgulandı. Sağlık çalışanlarının eforunun, gayretinin, özverisinin hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi: