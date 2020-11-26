Sağlık Komisyonu Başkanı Akdağ, Kovid-19'a karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin rapor hazırladıklarını bildirdi - Son Dakika

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, komisyon olarak, Mecliste Kovid-19'a karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin önerilerinin yer aldığı bir rapor hazırladıklarını bildirdi.

Akdağ, komisyon üyelerinin ortak kanaatini yansıtan rapora ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Recep Akdağ, raporda genel olarak, Meclisin çalışma şartlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) göz önünde bulundurularak değerlendirilmesini istediklerini ifade etti.

Akdağ şunları kaydetti:

"Pandemi şartları nedeniyle Genel Kurulun çalışma saatlerinin daha erkene alınması, çok geç saatlere kadar çalışılmamasını istiyoruz. Bunun gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Kanun teklifleri için hem metin üzerinde hem de çalışma usulleri üzerinde gruplar arasında mümkün olan en yüksek uzlaşının sağlanarak Genel Kurul çalışma sürelerinin azaltılması hususuna bakılsın istiyoruz. Gerek Genel Kurulda gerek komisyonlarda çok uzun çalışma süreleri bulaşma riskini artıyor."

Toplantıların video konferansla yapılması önerisi

Meclisteki komisyon ve diğer çalışmalarda, uygun bulunan bazı durumlarda, video konferansla toplantıların yapılmasını da önerdiklerini ifade eden Akdağ, Meclis İçtüzüğü çerçevesinde buna TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlık Divanı ve siyasi parti gruplarının birlikte karar verebileceğini söyledi.

Genel Kurulda ya da komisyonlarda hatipler dahil olmak üzere kimsenin maskesini çıkarmamasını istediklerini ifade eden Akdağ, "Hem örnek olmak açısından hem de doğrudan doğruya bulaşma riskini azaltma açısından konuşmacıların maskelerini çıkarmamaları gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Akdağ, Genel Kurul ve komisyonlardaki havalandırmaların daha sık yapılması, mesafe kuralına uyulması hususunda daha hassas olunması önerilerinin de yer aldığını belirtti.

"Meclisteki restoranlarda paket servise geçilmesini istiyoruz"

Kulislerde çay, kahve gibi ikramların yapılmaması, bütün restoranlarda paket servise geçilmesini önerdiklerini söyleyen Akdağ, "Uzun çalışma sürelerinde milletvekillerinin yeme içme ihtiyacı oluyor. Restoranlar bunu paket olarak hazırlayabilir, herkes götürüp kendi odasında ihtiyacını görebilir. Restoranlarda da bulaşmanın önüne geçilebilir." diye konuştu.

Akdağ, Meclis'e ziyaretçi yasağına hassasiyetle uyulmasının da istendiğini aktardı.

Meclise ait bir filyasyon ekibinin kurulmasını da istediklerini belirten Akdağ, şöyle konuştu:

"Özellikle milletvekillerimizin virüs almaları durumunda yapılacak filyasyon açısından bu, Sağlık Bakanlığının da Meclisin de işini kolaylaştırır diye düşünüyoruz. Bölgelerinden dönen milletvekillerine test yaptırılmasının teşvik edilmesini istiyoruz. Milletvekilleri çok fazla sayıda insanla temas ediyor, doğrudan doğruya bulaşmaya kaynak olmamaları açısından böyle bir tedbiri öneriyoruz.

Test yaptıran ister milletvekili olsun ister Meclis personeli olsun test sonucu çıkıncaya kadar da izinli sayılmasını arzu ediyoruz. Milletvekilleri dahil tüm Meclis personeline HES kodu uygulansın istiyoruz. Maske ve el dezenfektanının kullanımı için bilgilendirilmeler yapılsın. Personelin servis araçlarındaki yoğunluğunun azaltılması için ilave tedbirler alınsın arzu ediyoruz. Mecliste iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin hassasiyetle yürütülmesini tekrar hatırlatıyoruz. Komisyonumuzun pandemiyi takip etmek üzere belli periyotlarla toplanmasını kararlaştırdık."

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesi

Komisyonun sağlık çalışanlarına yönelik de bazı önerilerinin olduğuna dikkati çeken Akdağ, Kovid-19'un sağlık çalışanları için "meslek hastalığı", "vazife maluliyeti" kapsamında değerlendirilmesinin de raporda yer aldığını söyledi.

Akdağ, "Sağlık çalışanları bakımından işçiler için Kovid-19'un iş kazası/meslek hastalığı; memurlar için 'vazife maluliyeti' olarak değerlendirilmesi konusunda ilgili girişimleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yapmak istiyoruz. Bu konuda Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile de görüştüm. Özellikle sağlık çalışanlarının, ister işçi, ister memur olsun onların da korunması ve haklarının kendilerine temin edilmesi hususundaki hassasiyetimizi ortak bir karar olarak aldık." diye konuştu.

Bu konuda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin Akdağ, şunları kaydetti:

"Bakan Selçuk ile görüştük. Onlar da bu konu üzerinde çalışıyor. Bunun için bir kanun yapılması muhtemelen gerekmez. Çünkü zaten Türkiye'de meslek hastalıkları ve vazife maluliyetiyle ilgili kanun maddeleri var. Burada, bunun sağlık çalışanları için nasıl uygulanacağı var. Hukukçular ona karar verecektir. Biz meselenin hassasiyetini komisyon olarak gündeme getirdik. Bu düşüncemizi parti gruplarına da aktaracağız onlar da bir karar verecektir."

Sağlık çalışanlarıyla ilgili oluşan önerinin, "Bu yönde komisyonda kanun teklifi kabul edildi." şeklinde bazı medya organlarında yer aldığını söyleyen Akdağ, komisyonda bu hususta bir kanun teklifinin bulunmadığını belirtti. Akdağ, bu yönde gelecek bir kanun teklifinin müzakerelerine de komisyon olarak hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Recep Akdağ, önerilerinin yer aldığı raporu TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti gruplarıyla paylaşacaklarını bildirdi.