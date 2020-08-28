Sağlık personeli ile yaralı kedi arasında "siyah-beyaz" bir şefkat hikayesi - Son Dakika

Sağlık personeli ile yaralı kedi arasında "siyah-beyaz" bir şefkat hikayesi

Sağlık personeli Coşkun Aktaş, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulduğu ve siyah-beyaz tüylerinden dolayı "Beşiktaş" adını verdiği kedinin yaralarını sarıyor.

Sağlık personeli ile yaralı kedi arasında

Sağlık personeli Coşkun Aktaş, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulduğu ve siyah-beyaz tüylerinden dolayı "Beşiktaş" adını verdiği kedinin yaralarını sarıyor.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde görevli sağlık personeli Aktaş, akraba ziyaretine gittiği Akören köyünde yaralı bulduğu kediye şefkat eli uzattı.

Aktaş, evinde ilk müdahaleyi yaptığı kediyi, daha sonra KAÜ Veteriner Fakültesi'ne götürerek, tedavi ettirdi.

"Beşiktaş" adını, siyah-beyaz tüylerinden aldı

Kendisi de fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Aktaş, siyah-beyaz tüylerinden dolayı tuttuğu takımın ismini verdiği yaralı kediyi yanı başından ayırmıyor.

Aktaş, yatağının başköşesine yatırdığı yaralı kedi Beşiktaş'a özenle kremini sürerek, özel hazırladığı mamayı kaşıkla yediriyor.

Sık sık kendisini arayan akrabalarına yaralı kedinin durumu hakkında da bilgi veren Aktaş, Beşiktaş'ın sağlığına bir an önce kavuşabilmesi için tüm fedakarlıkları gösteriyor.

Aktaş, AA muhabirine, köyde yaralı bulduğu kediye akrabalarının iyi bakamayacağını düşünerek, yanına aldığını söyledi.

Akrabaları kedinin durumunu soruyor

Veteriner hekim tarafından ameliyat edilen kediye özenle baktığını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Kediyi ameliyattan sonra köye gönderecektim ama 'bakamazlar' diye kendi evime getirip bakmaya başladım. Gayet sağlıklı, günlük ekmeğini, sütünü, veriyorum, yaralı bacağına merhem sürüyorum. 'Beşiktaş'ı iyileştikten sonra da köye göndermeyi düşünüyorum. Amcamlar sürekli arayıp, 'kedinin durumu nasıl' diye soruyorlar."

Sarıkamış, Beşiktaş, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sağlık personeli ile yaralı kedi arasında 'siyah-beyaz' bir şefkat hikayesi - Son Dakika

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