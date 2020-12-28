Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

28.12.2020 19:26
Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı, System.String[]

Reyhanlı karayolunda Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracı, lastağinin patlaması sonucu şarampole devrildi.

Reyhanlı karayolunda Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracı, lastağinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 12 sağlık personeli de yaralandı.

Afrin'den gelen sağlık çalışanlarını taşıyan Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracı, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampole devrildi. Kazada 1 sağlık çalışanı hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 12 sağlık çalışanı yaralandı.

Kazayı gören yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.VALİ RAHMİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA Hatay Valisi Rahmi Doğan, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kırıkhan -Reyhanlı yolu üzerinde meydana gelen, üzücü trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan vefakar sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar diliyorum" dedi.


Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Sağlık Bakanlığı, Rahmi Doğan, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika


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