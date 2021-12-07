Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi - Son Dakika

Samsun, Çankırı, Kastamonu, Tokat ve Amasya'da Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, maaş zammı talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan Sağlık-Sen'e kayıtlı sağlık çalışanları, "ayrımcılığa hayır, adil düzen, adil zam" yazılı dövizlerle slogan atarak gösteri yaptı.

Sağlık çalışanları adına basın metnini okuyan Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı İlyas Biçer, sağlık çalışanlarına yapılacak 2 bin 500 ila 5 bin lira arasındaki zammın herkes tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Zammın sadece hekimleri kapsadığını öğrendiklerini anlatan Biçer, "Hekimler adına yapılan düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Dolayısıyla sonuna kadar destekliyoruz. Bizim tepkimiz hekimlere yapılan zamma değil, sağlık çalışanlarına yapılan ayrımcılığadır. Kısa süre içinde maalesef sağlık çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılmayacağını öğrendik." dedi.

Sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık çalışanlarına değil, üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve aile hekimliklerinin de kapsam dışında olduğunu dile getiren Biçer, şunları kaydetti:

"Hekim haricinde yüz binlerce çalışanın üvey evlat görülmesine karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretinin görmezden gelinmesine karşıyız. Sağlık-Sen olarak bu rehavete 'dur' demek için bugün olduğu gibi perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye'de şubelerimizle genel merkezimizle iş bırakıyoruz."