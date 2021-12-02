Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, hekimlere zam müjdesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, hekimlere yönelik düzenleme ve zam müjdesinin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Yapılacak olan düzenleme hayati ve tarihi bir düzenlemedir, bu fırsatın çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Durmuş, "Sağlık-Sen Türkiye Buluşmaları" programına katılmak için geldiği Antalya'da AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hekimlere yönelik zam ve yeni yapılacak düzenlemeye ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Sendika olarak uzun zamandır bunları gündeme taşıdıklarına dikkati çeken Durmuş, hekime verilen değerin önemli olduğunu ifade etti.

Durmuş, hekimlerin hak ettikleri ücreti almadıklarını bildiklerini, bunu her platformda dile getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının döner sermaye, performans sistemi dediğimiz sistemden dolayı gelirleri azaldı. Toplu sözleşmede sağlık çalışanlarının gelirlerini bir nebze artırmakla alakalı önemli bir kazanım elde ettik. Bu kazanımlar yeterli değil. Dolayısıyla bugün yapılmış olan düzenleme içerisinde sağlık çalışanlarının göz ardı edilmemesi gerekiyor. Hekimlere yapılmış olan düzenlemenin aynısının sağlık çalışanlarına da yapılması gerekiyor."

"Hayati ve tarihi bir düzenlemedir"

Durmuş, şöyle devam etti:

"Ek ödemelerin merkezi bütçeye aktarılması güzel, yerinde bir gelişme, destekliyoruz, doğru buluyoruz. Sağlık-Sen olarak bunu sürekli gündemde tutuyoruz ama sağlık çalışanlarının gelirlerinin hastanelerin döner sermaye bütçesine bağlı olarak ödenmesini yanlış buluyoruz. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurları nasıl tüm ilave ödemelerini, maaşlarını, ek ders ve nöbet ücretlerini merkezi bütçeden alıyorlarsa sağlık çalışanları da tüm bu kalemlerde ödenen tüm ödemeleri merkezi bütçeden alması gerekiyor.

Hekimlere yönelik uygulanacak sistemde bireysel performans sisteminin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yapılacak olan düzenleme hayati ve tarihi bir düzenlemedir, bu fırsatın çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. İnsanların iş barışı ve iş huzurunu sağlayacak bir düzenleme olması lazım."

Hekimlere yönelik düzenlemenin önemine değinen Durmuş, adil ve adaletli bir ücret politikasının belirlenmesinin önemli olduğunu, belirlenecek bu politikayla da iş barışının sağlanması gerektiğini söyledi.

"Yapılacak düzenlemeyi destekliyoruz"

Durmuş, iki farklı hastanede çalışan iki uzman hekimin kadroları aynı olmasına rağmen farklı ücretler aldığına işaret ederek, "İki hemşire, aynı hizmeti sunmasına, aynı emeği vermesine rağmen sırf farklı hastanelerde çalışıyor oldukları için farklı ücretler alıyor. Bu da iş barışını bozuyor. Hekimlerle alakalı yapılacak düzenlemeyi destekliyoruz. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere yapılan 5 bin liralık yerinde zamdır. Döner sermayeyi nasıl kurgulayacaklarını bu süreçte göreceğiz. Yapılan düzenleme hekim camiası arasında memnuniyetle karşılandı." diye konuştu.