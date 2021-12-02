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SAĞLIK-SEN Genel Başkanı Durmuş: Sağlık çalışanlarının da ücreti artırılmalı - Son Dakika

SAĞLIK-SEN Genel Başkanı Durmuş: Sağlık çalışanlarının da ücreti artırılmalı

02.12.2021 15:10
SAĞLIK-SEN Genel Başkanı Durmuş: Sağlık çalışanlarının da ücreti artırılmalı

HEKİMLERE ek gösterge zammının kabulünün ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanlarının da gelirini arttırıcı unsurların mutlaka bu süreçte devreye girmesi, onların da ücretlerinin arttırılması gerekiyor.

HEKİMLERE ek gösterge zammının kabulünün ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanlarının da gelirini arttırıcı unsurların mutlaka bu süreçte devreye girmesi, onların da ücretlerinin arttırılması gerekiyor. Türkiye genelinde ortak basın açıklamaları yapılacak, eylem kararlarımız alınacak. İş bırakmaya kadar her şeyi masaya yatırarak, süreç planlaması yapacağız" dedi.

SAĞLIK-SEN tarafından Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi mahallesindeki bir otelde dün başlayan 'SAĞLIK-SEN Türkiye Buluşması' adlı toplantıya, 1000 üye katıldı. 10 gün sürmesi planlanan toplantı, dün TBMM'de kabul edilen hekimlere ek gösterge zammı içerisinde sağlık çalışanlarının yer almaması nedeniyle iptal edildi. SAĞLIK-SEN Genel Başkanı Semih Durmuş, " Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu düzenleme hekim camiası adına doğru, yerinde, düzgün bir uygulama. Biz de SAĞLIK-SEN olarak bunu destekliyoruz. Gerçekten hekimlerin aldığı ücretler çok az ve çok ciddi manada bir adaletsizlik söz konusu" diye konuştu.

'SAĞLIK TEŞKİLATININ OMURGASINI OLUŞTURAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI'

Düzenlemede sağlık çalışanları ücretine yönelik iyileştirme beklediklerini anlatan Durmuş, şunları söyledi:

"Sağlık hizmetleri bir bütün. Sağlık teşkilatının önemli bir kesimini, omurgasını oluşturan sağlık çalışanları da var. Yapılan düzenlemede sağlık çalışanlarının göz önünde bulundurulması, onların da ücretlerinde iyileştirme yapılması gerekiyordu. Toplu sözleşmeden sonra ülkenin yaşamış olduğu türbülans ortada. Alım gücü çok zayıfladı. İnsanlar artık market market dolaşıp etiket okuyuculuğu yapıyor."

'BU YANLIŞTAN DÖNÜLMESİ GEREKİYOR'

Sağlık çalışanlarının da ücretlerinin artırılması gerektiğini belirten Durmuş, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sağlık çalışanlarının bir kesimine verip bir kesimine vermemek doğru bir uygulama değil. Performans sistemi, sağlıktaki çalışma barışını bozmuştu, atılan son adımla tamamen yerle yeksan etmiş oldular. SAĞLIK-SEN olarak başkanlar kurulumuzla bu süreçleri masaya yatıracağız. Türkiye'nin genelinde ortak basın açıklamaları yapılacak, eylem kararlarımız alınacak. İş bırakmaya kadar her şeyi masaya yatırarak, ona göre süreç planlaması yapacağız. Bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarının da gelirlerini artırıcı unsurların bu süreçte mutlaka devreye girmesi gerekiyor. Onların da ücretlerinin artırılması gerekiyor."


SAĞLIK-SEN Genel Başkanı Durmuş: Sağlık çalışanlarının da ücreti artırılmalı

Semih Durmuş, Antalya, Türkiye, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK-SEN Genel Başkanı Durmuş: Sağlık çalışanlarının da ücreti artırılmalı - Son Dakika


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