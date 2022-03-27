Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş:  Sağlıkta şiddet konusunda toplumsal duyarlılık şart - Son Dakika

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlıkta şiddet sadece cezaların arttırılmasıyla çözülecek bir hadise değil. Sağlıkta şiddet konusunda toplumsal duyarlılık şart" dedi.

Sağlık-Sen Afyonkarahisar, Bilecik, Isparta ve Kütahya Şubeleri tarafından ortak düzenlenen 'Teşkilat Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Genel Sekreter Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan ve Yasin Barutcu, teşkilat mensupları ile buluştu. Sağlıkta şiddet ve malpraktise ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini değerlendiren Durmuş, TBMM'de yasalaşarak uygulamaya girecek olan bu düzenlemelerin sağlık çalışanları ve toplum adına önemli olduğunu kaydetti. Sağlık-Sen olarak, şiddetle ilgili her ay düzenli raporlar yayımladıklarını hatırlatan Durmuş, bu raporlar ve yaptıkları çalışmalar neticesinde sağlıkta şiddeti görünür hale getirdiklerini söyledi. Durmuş, "Sağlıkta şiddetin çözüme kavuşturulması noktasında siyasi iradenin almış olduğu kararı doğru ve yerinde bir karar olarak görüyoruz. Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar neticesinde sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasına girmesi çok önemli bir gelişme" dedi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM'

Sağlıkta şiddetin katalog suç sayılmasıyla birlikte artık Türkiye'nin her yerinde aynı cezaların uygulanacağını belirten Durmuş, "Biz bunu bu yönüyle önemsemiş oluyoruz. Sağlıkta şiddeti ortadan kaldırmayacaksa bile azalması noktasında çok önemli bir adım. Çünkü sağlıkta şiddet sadece cezaların arttırılmasıyla çözülecek bir hadise değil. Sağlıkta şiddet konusunda toplumsal duyarlılık şart" diye konuştu.

Malpraktis nedeniyle de sağlık çalışanlarının yüksek miktarlarda tazminat ödemek zorunda kaldığını dile getiren Durmuş, bu durumun da vatandaşa sunulan sağlık hizmetlerini etkilediğini vurguladı. Yeni düzenlemeyle Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun kurulacağını hatırlatan Durmuş, "Kurulacak olan kurulla beraber sağlık çalışanları önemli ölçüde koruma altına alınmış olacak. Sağlık hizmetlerinin de daha nitelikli sunulabilmesinin önünü açmış olacak. Önemli bir karar gerçekten. Bu sıkıntının çözüme kavuşturulmuş olması, en üst mertebede Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya irade koymuş olması çok önemli." ifadesini kullandı.

'3600 İÇİN ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS'TA'

3600 ek göstergenin emekli maaşlarını ve tazminatlarını doğrudan arttıracağını belirten Durmuş, çalışmaların tamamlanmasıyla 3600'ün hayata geçeceğini söyledi. Durmuş, "Yıllardır 3600 ek gösterge için mücadele ediyorduk. Bu toplu sözleşme ile kayıt altına alındı ve çalışmalar başladı. Çalışma Bakanlığı ve Memur-Sen arasında iki toplantı gerçekleştirildi. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. 3600 ek gösterge çıktığında emekli maaşları ve tazminatları doğrudan artacak. Bunun kapsamının geniş olması gerekiyor. Tüm kamu çalışanlarının emekli maaşları ve tazminatlarının kademeli olarak artmasını talep ediyoruz." dedi.