Sağlık-Sen İzmir, Akif İnan'ı andı - Son Dakika

Sağlık-Sen İzmir, Akif İnan'ı andı

05.01.2021 17:35
Sağlık-Sen İzmir, Akif İnan'ı andı, System.String[]

Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, Memur Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle andıklarını belirterek, "Merhum Mehmet Akif İnan Ağabeyimiz, medeniyetimizin nadide örnek şahsiyetlerindendir" dedi.

Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, Memur Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle andıklarını belirterek, "Merhum Mehmet Akif İnan Ağabeyimiz, medeniyetimizin nadide örnek şahsiyetlerindendir" dedi.

Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube, Memur Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı andı. İnan'ın, 1960'ta Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl'la tanıştığını ve ondan hayatı boyunca etkilendiğini belirten şube başkanı Cihan Bektaş, "Şu an ülke çapında ciddi bir örgütlenmeyi başaran, güzel işlere imza atan, Memur Sen'in kurucusu olan İnan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu dava adamı, medeniyetimizin nadide örnek şahsiyetlerindendir" diye konuştu.

"Onun kurmuş olduğu teşkilatların mensupları vefayı en derin manada anlamlandıran büyük bir ailedir" diyen Bektaş, "İnsan vardır makam ve mevki'iden değer ve güç kazanır; insan vardır makama ve mevki'iye değer katar, güç katar şeref verir. Merhum Mehmet Akif İnan Ağabeyimiz bulunduğu makama, taşıdığı unvana değer katmıştır, anlam katmıştır. Görevde bulunduğu makamları da taşıdığı unvanların hakkını vermiş, bu uğurda ter akıtmıştır. Merhum Mehmet Akif İnan Ağabeyimizin hayatı bugün biz gençlere şu mesajı veriyor; hangi görevde bulunuyorsanız, hangi unvanı taşıyorsanız veya nereye talipseniz o uğurda ter akıtın, enerji harcayın, bedavaya değil emek verin. Merhum Mehmet Akif İnan Ağabeyimiz, 'Hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikir kampı içerisinde yer alırsa alsın, onun bir insan olarak kabul görmesi, inancından dolayı horlanmaması lazım. İsterse benim inancımın tam zıddı olsun. Ben ona da hakk-ı hayat tanınmasının kavgacısıyım' diyerek sendikal anlayışını ortaya koymuş, bu doğrultuda hak ve özgürlük mücadelesini yürütmüştür. Merhum Mehmet Akif İnan Ağabeyimiz 'Türkümüz dünyayı kardeş bilendir. Gökleri insanın ortak tarlası' ifadesindeki gibi dil, din, ırk ayrımı yapmadan bütün insanlığa iletişim kurulabileceğini ifade ediyor. 'Senin düşüncelerine katılmıyorum ama düşüncelerini özgürce ifade edebilmen için hayatımı bile verebilirim' diyen Voltaire ile tamamen aynı düşünüyor. Başkalarının fikirlerine saygı gösteren bir şahsiyettir. Bir birimizin fikrine tahammül etmemiz, saygı göstermemiz gerektiğinin altını çiziyor. İşte onun için Mehmet Akif İnan Ağabeyimizi anmak değil onu anlamalıyız. Çağa taşımalıyız. Bugün gençleri olarak böyle abide şahsiyetlerin hayatı, fikir ve düşünceleri bize yön vermelidir" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Sağlık-Sen İzmir, Akif İnan'ı andı

Mehmet Akif İnan, Kahramanmaraş, Memur Sen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen İzmir, Akif İnan'ı andı - Son Dakika


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