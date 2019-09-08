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Sahabe Safvan Bin Muattal'ı anma programı düzenlendi

8 dakika önce

Kutsal topraklardan Samsat ilçesine gelerek 40 yılı aşkın bir süreyi ailesi ile birlikte Samsat'ta geçiren ve bir muhasara sırasında burada şehit olan peygamber efendimizin kutlu arkadaşlarından Sahabe Safvan Bin Muattal'ı anma programı düzenlendi.

Sahabe Safvan Bin Muattal'ı anma programı düzenlendi, System.String[]

Kutsal topraklardan Samsat ilçesine gelerek 40 yılı aşkın bir süreyi ailesi ile birlikte Samsat'ta geçiren ve bir muhasara sırasında burada şehit olan peygamber efendimizin kutlu arkadaşlarından Sahabe Safvan Bin Muattal'ı anma programı düzenlendi.


Adıyamanlılar Vakfının organizesinde Sahabe Safvan Bin Muattal türbesinde bu yıl ilki düzenlenen anma programına, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait Aybak ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları, STK başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


İl merkezi ve ilçeleri ile köylerden gelen vatandaşlar programın başlamasından saatler önce sahabe alanına adeta akın etti.


Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, protokol üyeleri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile devam etti. Konuşmaların ardından Grup Ravza tarafından birbirinden güzel ilahilerin seslendirilmesi ile manevi bir atmosfer oluşturuldu. Okunan ilahilere vatandaşlarda eşlik etti.


Program sonrası Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri Adıyaman'ın en büyük manevi değeri Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dua etti. Ziyaret sonrası Vali Pekmez ve beraberindeki heyet, Sahabe Safvan Bin Muattal'ın türbesinin bulunduğu yerde yapılan Sahabe Cami inşaatını inceledi.


Devam eden sahabe projesi tamamen bitirilerek hizmete sunulduğundan dini gecelerde yapılan ibadet ve etkinliklerin burada yapılması amaçlanıyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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