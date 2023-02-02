Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunanistan basınında çıkan haberlere ilişkin açıklama

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'da bazı haber sitlerinde, Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk Sahil Güvenlik botundan kaçarken havaya ateş açtığı 5 Ocak 2023 tarihli eski görüntülerin paylaşılmasına tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'da bazı haber sitlerinde ve sosyal medya hesaplarında, Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk Sahil Güvenlik botundan kaçarken havaya ateş açtığı 5 Ocak 2023 tarihli eski görüntülerin paylaşılması üzerine yazılı açıklama yapıldı. Olayın çarpıtılarak haber yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"05 Ocak 2023 tarihinde Aydın İli Didim İlçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun sürülerek uzaklaştırıldığı ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerinin sağlandığı, Yunan Sahil Güvenlik Botunun uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği açıklamaların yer aldığı basın bilgi notu, olaya ilişkin video ile beraber kamuoyuyla paylaşılmıştır. 01 Şubat 2023 tarihinde bazı Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında sanki yeni yaşanan bir olaymış gibi Yunan unsurunun Türk Sahil Güvenlik Botundan kaçarken havaya ateş açtığı görüntüler paylaşılmıştır. Türk Sahil Güvenlik Botunun Yunan Sahil Güvenlik unsurunu bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla yaptığı manevralar esnasında kaydedilen video çekimine istinaden çarpıtılarak yapılan habere ilişkin gerçek bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https: www.sg.gov.tr/yunan-unsuru-tarafindan-turk-balikci-teknelerine-gerceklestirilen-taciz-tesebbusu-turk-sahil-guvenlik-ekipleri-tarafindan-engellenmistir. " (DHA)

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