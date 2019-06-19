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Sahiller yüzülebilir nitelikte

2 saat önce

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara sahil şeridinden ve İznik Gölü çevresinden alınan sezonun ilk numunelerinin sonucunda sahillerde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir risk bulunmadı.

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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara sahil şeridinden ve İznik Gölü çevresinden alınan sezonun ilk numunelerinin sonucunda sahillerde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir risk bulunmadı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:38 
İznik Gölü, Marmara, İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Ekonomi
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