Sahiller yüzülebilir nitelikte
2 saat önce
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara sahil şeridinden ve İznik Gölü çevresinden alınan sezonun ilk numunelerinin sonucunda sahillerde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir risk bulunmadı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:38
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