Şahinbey Belediyesi'nin GAİF standına yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi'nin GAİF standına yoğun ilgi - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi'nin GAİF standına yoğun ilgi

6 saat önce

Şahinbey Belediyesi Gaziantep 7'nci İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda stant açarak İŞKUR destekli mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar ile bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi'nin GAİF standına yoğun ilgi, System.String[]

Şahinbey Belediyesi Gaziantep 7'nci İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda stant açarak İŞKUR destekli mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar ile bir araya geldi.


Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliği kapsamında düzenlenen ve çok sayıda işveren ile iş arayanı buluşturan Gaziantep 7'nci İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı 'GAİF 2019' da vatandaşlarla bir araya gelmek için stant açan Şahinbey Belediyesi binlerce vatandaşa meslek edindirme kurslarının önemi hakkında bilgiler verdi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Gaziantep İŞKUR İl Müdürü Sıraç Ekin, Gaziantep Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin standını ziyaret ettiler.


Başkana teşekkür


Gaziantep 7'nci İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda Şahinbey Belediyesi'nin standını ziyaret eden vatandaşlar çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarından oldukça memnunuz. Bu fuarda da stant açarak, meslek edindirme kursları ile ilgili bilgilendirildik ve bir çok meslek gruplarında eğitim alabilmemizle ilgili imkan sağlanıyor. Bu kurslardan birine giderek bir meslek öğrenip aile bütçesine katkıda bulunmak istiyoruz. Başkanımıza bizlere böyle bir imkan sunduğu için bir kez daha teşekkür ederiz" dediler. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:21 Kaynak: İHA
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