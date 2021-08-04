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Şahinbey'de 60 bin canlı tavuk dağıtıldı - Son Dakika

Şahinbey'de 60 bin canlı tavuk dağıtıldı

04.08.2021 21:49

Şahinbey'de 60 bin canlı tavuk dağıtıldı Tahmazoğlu'ndan bir müjde de çiftçiye Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: "Fırat'ın suyunu gerekirse borular döşeyerek Şahinbeyli çiftçilerimize getireceğiz" Tarıma ve hayvancılığa yönelik yatırımlarını artırarak devam ettiren Şahinbey...

Şahinbey'de 60 bin canlı tavuk dağıtıldı

Tahmazoğlu'ndan bir müjde de çiftçiye

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:

"Fırat'ın suyunu gerekirse borular döşeyerek Şahinbeyli çiftçilerimize getireceğiz"

GAZİANTEP - Tarıma ve hayvancılığa yönelik yatırımlarını artırarak devam ettiren Şahinbey Belediyesi, çiftçilere 60 bin adet Atak-S yarka cinsi yumurta tavuğu dağıtımı gerçekleştirildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçiye de müjde vererek, "Fırat'ın suyunu gerekirse borular döşeyerek Şahinbeyli çiftçilerimize getireceğiz" dedi.

Çiftçilere yönelik yatırımlarını ve projelerini arttırarak sürdüren Şahinbey Belediyesi, Sarısalkım Mahallesinde düzenlenen programla çiftçilere 60 bin adet Yumurtacı Atak-S Yarka cinsi tavuk dağıtımı gerçekleştirdi. Göreve geldikleri günden bu yana çiftçi ve tarıma yönelik 100 trilyon Türk Lirasının üzerinde yatırımda bulunduklarını belirten Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede yaşanan su sorununa yönelik dev bir projeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Tahmazoğlu, Fırat Nehri'nden Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde kadar su boruları aracılığıyla suyu getirterek ilçede yaşanan su sorununa yönelik çalışmalarda bulunacaklarını belirtti.

"Çiftçimize daha çok destek olacağız"

Çiftçilere yönelik yaptıkları proje ve yatırımlardan bahseden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, proje ve yatırımların artarak devam edeceğini dile getirerek, " Öncelikle yerli tohumu destekliyoruz. Yerli üretim bizim için gerçekten çok önemli. 12 milyon 300 bin tane fide dağıtımı gerçekleştirdik. Bu fideler çok önemliydi ve çok güzel de verimler aldık. Böylelikle çiftçimiz de kazandı, vatandaşımız da kazandı. Ayrıca meralarımızı gübreledik, su kuyuları açtık. Şuanda hayvanlarımız bu sıcakta dağlarda susuz değiller. Her canlı bizim için çok önemlidir. Şimdide çiftçilerimize 60 bin adet tavuk dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 100 trilyonun TL'nin üzerinde çiftçilerimize vermiş olduğumuz destekler var. Bu destekler inşallah artarak devam edecek. Bu sadece çiftçimize doğrudan yapmış olduğumuz destekler. Amacımız halkımızla iç içe olmak. Bu nedenle biz çalışmaya devam edeceğiz. Çiftçimize daha çok destek olacağız" dedi.

"Fırat'ın suyunu getireceğiz"

Tahmazoğlu, su müjdesi de vererek, "Biz Şahinbey İlçemizde üretilebilecek, ekilebilecek bütün alanları ektirdik. Artık bunu daha da arttırma şansımız yok. Bundan sonra ne yapacağız? bundan sonra yapacağımız şey sulu tarıma geçmek. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. DSİ ve GASKİ ile yerel kaynaklarla sulanabilecek alanları sulayacağız. Sulayamayacağımız yani yapamayacaklarımızı da Allah'ın izniyle Nizip İlçemizden geçen Fırat Nehri'nin suyundan eğer bize imkan verilirse gerekiyorsa borular döşeyerek Fırat Nehri'nin suyunu getirip Şahinbey İlçemizdeki çiftçilerimizin tarlalarını sulayacağız. Şahinbey Belediyesi olarak buna hazırız. Verim artışını benden önce konuşanlar söyledi; sulu tarım ile çiftçilerimizin mahsulü 150 kilogramdan 800 kilograma artmış. Aradaki fark 5 katı. Sadece bununla üretimi yüzde 400 arttırdık, bu projeyi de hayata geçirirsek 5 kat daha artış olacak. Neredeyse verim yüzde 1'den yüzde 2 bine çıkmış olacak. İnşallah, bunu başaracak gücümüz var, imkanımız var. El birliğiyle bunu da başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu'ndan teşekkür

Sulama projelerinin önemine değinen TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yapmış olduğu projelerden ötürü teşekkür ederek, "Gaziantep sadece bir sanayi veya ticaret şehri değil. Bunların yanı sıra aynı zamanda bir tarım şehri. Gaziantep'i tanımlarken sadece gastronomi, ticaret ve sanayiyle değil tarımı da başlıklardan biri olarak ortaya koymamız gerekiyor. Gaziantep'le ilgili tarım alanında ortaya koyduğumuz en önemli performanslardan birisi de sulama çalışmalarımızdır. Bugün birisi bana gelip milletvekilliğimi satın almak ister ve bedelini sorarsa ona diyeceğim şudur: bunun bedeli olarak Barak Sulama Projemizi, Çetintepe Barajı Projemizi ve Kılavuzlu Projelerimizi bugün hayata geçirin topraklarımız sularla buluşsun benim milletvekilliğim de bu projelere feda olsun. Şahinbeyli vatandaşlarımız gerçekten en çalışkan belediyemizin sınırları içerisinde yaşıyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, sadece Gaziantep'te değil Türkiye'de de hizmetleriyle son derece başarılı görülen bir başkanımız. Şimdi görüyorum ki tarımı da el atmış sulamaya da el atmak istiyor. Kendisini özgüven, gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bakıyoruz tohum, fide, yem, gübre destekleri verilmiş. Yetmemiş hayvanlar meralarda rahatlıkla otlasınlar diye bitkileştirme çalışmaları yapılmış. Allah kendilerinden razı olsun. Böyle bir belediye başkanına sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Türkiye'nin hangi şehrine gitsek Tahmazoğlu şöyle yaptı, Tahmazoğlu böyle destek oldular diye Siirt'e kadar kendileriyle ilgili övgüleri duyuyoruz" diye konuştu.

Öte yandan programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep AK Parti Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, Gaziantep Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Ak Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, katıldı.

Şahinbey'de 60 bin canlı tavuk dağıtıldı
Şahinbey'de 60 bin canlı tavuk dağıtıldı
Şahinbey'de 60 bin canlı tavuk dağıtıldı
Şahinbey'de 60 bin canlı tavuk dağıtıldı

Gaziantep, Şahinbey, Fırat, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şahinbey'de 60 bin canlı tavuk dağıtıldı - Son Dakika


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