Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun ailesi dernek kurdu - Son Dakika
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Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun ailesi dernek kurdu

22.05.2022 12:29

Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ailesi, benzer olayların başkalarının da başına gelmemesi için dernek kurdu.

Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ailesi, benzer olayların başkalarının da başına gelmemesi için dernek kurdu.

Baba Murat Pınar, Serik ilçesindeki evlerinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların, engellilerin ve yaşlıların başıboş sahipsiz sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kalmamaları için dernek kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Çalışmaları tamamlayarak derneği faaliyete geçirdiklerini belirten Pınar, "Derneğimizin ismi Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği. Merkezi Ankara'da olan derneğimizin üyeleri, ilk aşamada ailemizden oluşuyor." dedi.

Pınar, sahipsiz hayvanların toplanıp, kısırlaştırılıp, barınaklarda güzel bir ortamda yaşamalarını talep ettiklerini ifade etti.

Sahipsiz köpeklerin tekrar sokağa salınmasını kabul etmediklerini dile getiren Pınar, "Çünkü kısırlaştırılan sokak hayvanları saldırganlığını kaybetmiyor. Derneğimiz güvenlisokaklar.org isimli resmi internet sitesi kurdu. Sosyal medya hesaplarımız şu anda aktif. Fikir alışverişi yapabilmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Anne Derya Pınar ise köpeklerin sokakta başıboş kalmasından dolayı aile olarak büyük bir mağduriyet yaşayarak evlatlarını kaybettiklerini kaydetti.

"Umarım Mahra Melin'im, hayatını boşu boşuna kaybetmemiştir"

Benzer olayların çok sayıda kişinin başına geldiğine dikkati çeken Pınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saldırılar, yaralanmalar ve ölümler oluyor. Ömür boyu sürecek psikolojik travmalar meydana geliyor. Sokak köpeklerinin başıboş, sahipsiz olarak dolaşması, gelişi güzel hayvan beslemek bu tarz olaylara neden oluyor. Biz hayvansever olmanın dışında hala köpekleri seven bir aileyiz. Yaşam alanları iyileştirilerek barınaklarda gönüllülerin de desteğiyle bakılması taraftarıyız. Bunun için çok güzel projelerimiz var. Umarım Mahra Melin'im, hayatını boşu boşuna kaybetmemiştir. Mahra Melin'in, yaşıtları, bundan sonra doğacak çocuklar ve insanlar için bir ışık olduğuna inanıyoruz."

Olay

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Küçük çocuk, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, 28 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun ailesi dernek kurdu
Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun ailesi dernek kurdu
Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun ailesi dernek kurdu
Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun ailesi dernek kurdu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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