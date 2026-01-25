Sahra Şaş: Nare ile Dönüşüm Yaşıyorum

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Nare karakteriyle izleyicinin kalbine dokunan başarılı oyuncu Sahra Şaş, hem kariyerindeki dönüşümü hem de bu yolculuğun kendisinde yarattığı farkındalıkları anlattı.

'ÇOK POZİTİF HİSSEDİYORUM'

30'lu yaşlarına Uzak Şehir ile adım attığını söyleyen Şaş, bu dönemi bir değişim ve dönüşüm süreci olarak tanımlıyor. Mardin, Nare ve hikayenin kendisinde bıraktığı etkiyi net cümlelerle ifade etmekte zorlandığını belirten oyuncu, "Şu an seyrediyorum, algılamaya çalışıyorum. Ama çok hafif, çok pozitif hissediyorum. Pamuk kadar hafif bir hisle bakıyorum her şeye" diyerek yaşadığı ruh halini paylaşıyor.

'BU HİKAYENİN PARÇASI OLMALIYIM DEDİM'

Senaryoyu ilk okuduğunda yalnızca hikayenin heyecanına kapılmak istemediğini vurgulayan Şaş, projeyi seçmesinde yaratıcı ekibin büyük payı olduğunu söylüyor. Daha önce de birlikte çalıştığı ve kalemine hayran olduğu senarist Gülizar Irmak, güvendiği yönetmenler ve yapım ekibiyle bu yolculuğun kendisi için anlam kazandığını dile getiriyor. Başarılı oyuncu, "Üzerine bir de nefis bir cast eklenince, güven dolu bir maceraya atıldım. Oh…" sözleriyle duygusunu anlatıyor.

'UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİM BİR ROLDÜ'

Kariyerinde çoğunlukla maskülen karakterlere hayat verdiğini söyleyen Şaş, Nare'nin kendisi için çok özel bir yerde durduğunu belirtiyor. "Uzun zamandır beklediğim bir roldü. Nare'nin bu naif, zarif ve sessiz gücüne ihtiyacım vardı" diyen oyuncu, karakterin kendisinde bildiği ama hiç karşılaşmadığı taşları yerinden oynattığını ifade ediyor.

'MARDİN DİZİNİN BAŞROLLERİNDEN BİRİ'

Alem Dergisi'ne verdiği samimi röportajda Uzak Şehir'in çekimlerinin yapıldığı Mardin için "işimizin başrollerinden biri" ifadesini kullanan Sahra Şaş, şehrin atmosferinin hikayeye güçlü bir duygu kattığını vurguluyor. Güneşin doğuşu ve batışıyla kentin mimarisi arasında oluşan bağın büyüleyici olduğunu söyleyen oyuncu, bu özel atmosferin yazandan oynayana, izleyenden çekene herkesle güçlü bir bağ kurduğunu dile getiriyor.

