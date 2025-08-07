Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun\'un diplomasını da kullanmış

"Yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nda yaşamını yitiren Avukat Nesibe Kaya Zabun'un diplomasının sahtecilik şebekesi tarafından kopyalanıp başka bir kişi adına kullanıldığı ortaya çıktı. Kahramanmaraş Barosu olayla ilgili suç duyurusunda bulundu, aile ise ikinci kez yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ BAROSU AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Barosu tarafından yapılan açıklamada "6 Şubat depremlerinde vefat eden meslektaşlarımızdan Avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerine hukuka aykırı biçimde müdahale edildiği tarafımızca öğrenilmiştir. Bu alçak ve insanlık dışı girişimi şiddetle kınıyoruz" denildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Baro, suçun faillerinin adalet önünde hesap vermesi için hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini vurgularken, "Meslektaşlarımızın aziz hatıralarını çiğnetmeyeceğiz. Bu suça karışan herkesin karşısında duracağız" açıklamasında bulundu. Baro, sadece bu vakayla sınırlı kalmayacak şekilde tüm benzer ihlallerin araştırıldığını belirterek, süreci Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli şekilde takip ettiklerini duyurdu. Ayrıca olayla ilgili açılan kamu davasına müdahillik talebinde bulunacaklarını açıkladı.

"BEN HANGİ KÖTÜLÜKLE MÜCADELE EDEYİM"

Depremde oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Nesibe Kaya Zabun ve 6 aylık torunu Asude'yi kaybeden Nurgül Göksu ise "Ben hangi kötülükle mücadele edeyim? Evlatlarımı öldürenler bir gün hapis yatmadı. Şimdi gelinimin diplomasını bile çaldılar. O benim evlatlarımın diploması!" diyerek gözyaşları içinde tepki gösterdi.