Sahte doktorun babasını da kandırdığı ortaya çıktı: Traktörümü satıp para gönderdim - Son Dakika
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Sahte doktorun babasını da kandırdığı ortaya çıktı: Traktörümü satıp para gönderdim

30.11.2022 18:54

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak ve tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın babası Ali Özkiraz'ı da kandırdığı belirlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan baba, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın, lise mezunu sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından, Tokat'ta yaşayan babası Ali Özkiraz olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KIZIMI OKUTMAK İÇİN TRAKTÖRÜMÜ SATTIM"

Telefonla açıklama yapan baba Özkiraz, kızını okutmak için sürekli para gönderdiğini belirterek, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler? Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar. Kızım bana geçen sene doktor olduğunu söyledi. Oğlum ile telefonda konuşuyordu, ben de şüphelendim sordum, kızım, 'Süper puan ile mezun oldum' dedi. Ağabeyi de şokta, 5 çocuğunun rızkını Ayşe'ye verdi. Oğlum da kullanıldı. Ben daha önce şüphelenip oğluma sordum, 'Bu kızın yaşı tutmuyor? Nasıl bitirdi okulu' dedim. Ben hayatımda 19 yaşında doktor görmedim" dedi.

"BELGELERİNİ GÖRMÜŞTÜK"

Özkiraz'ın kaldığı yurdun sorumlusu ise "Burada 4-5 ay kaldı. Belgelerin hepsini görmüştük, normal bir öğrencinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğimiz için şüphelenmedik. Arkadaşları söyleyince öğrenci işlerine sorduk, öğrenci olmadığını anlayınca gönderdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Ayşe Özkiraz, Tekirdağ, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte doktorun babasını da kandırdığı ortaya çıktı: Traktörümü satıp para gönderdim - Son Dakika

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