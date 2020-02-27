Sahte içki operasyonununda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sahte içki operasyonununda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

İstanbul'da evinin deposunda imal ettiği sahte içkileri kendisine ait tekel bayisinde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sahte içki operasyonununda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da evinin deposunda imal ettiği sahte içkileri kendisine ait tekel bayisinde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evinin zemin katındaki depoda sahte içki imal ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli M.Y'yi bir süre takip eden ekipler, depoda imal ettiği sahte içkileri evinde yarım litrelik pet şişelere doldurduğunu ve Avcılar'daki kendisine ait tekel bayisinde sattığını tespit etti.

Jandarma, şüpheli M.Y'nin iş yerine, evine ve deposuna eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 320 litre sahte viski ve bin 215 litre sahte votka olmak üzere toplam bin 535 litre sahte içki ile çok sayıda boş içki şişesi ve bidon ele geçirildi.

Depoda gözaltına alınan M.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara sahte içkinin, görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiğini konusunda uyarıda bulundu.

Jandarma, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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