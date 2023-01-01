Ordu'daki "sahte psikolog" skandalında yeni detaylar gün yüzüne çıktı: Vali ve kaymakamı makamında ziyaret etmiş - Son Dakika
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Ordu'daki "sahte psikolog" skandalında yeni detaylar gün yüzüne çıktı: Vali ve kaymakamı makamında ziyaret etmiş

01.01.2023 13:11

Ordu'da diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği iddiasıyla hakkında adli soruşturma başlatılan "sahte psikolog" E.E.'nin 4 Ekim 2018'de eski Altınordu İlçe Kaymakamı Niyazi Erten'i ve eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'u da makamında ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.'nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında E.E.'nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi'ndeki 'Bir Bilen Psikoloji' adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı, şüphelinin diploması bulunmadığı belirlendi.

Sahte psikolog olayında yeni detaylar! Vali ve kaymakamı ziyaret etmiş

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Çağrıldığı İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Kentte katıldığı televizyon programlarında kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı tespit edilen E.E, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söylediği öğrenildi. .

Sahte psikolog olayında yeni detaylar! Vali ve kaymakamı ziyaret etmiş

KAYMAKAMI ZİYARET ETMİŞ

Sahte psikolog olduğu ileri sürülen E.E. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. E.E.'nin, 4 Ekim 2018'de eski Altınordu İlçe Kaymakamı Niyazi Erten'i ziyaret ettiği belirlendi. Kaymakamlığın internet sitesinde ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğraflı paylaşımda "Bir Bilen Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi Kurucu Müdürü E.E. ve diğer yetkililer Kaymakam Erten'e tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakam Erten, Kurucu Müdürü E.E.'den projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı" ifadelerine yer verildi.

Sahte psikolog olayında yeni detaylar! Vali ve kaymakamı ziyaret etmiş

ESKİ VALİYİ DE ZİYARET ETMİŞ

Öte yandan hakkında başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü E.E.'nin, kurucusu olduğu öne sürülen Mutlu Yaşam Bilim Sanat Araştırma Derneği Başkanı unvanıyla eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'u da makamında ziyaret ettiği öğrenildi.

Sahte psikolog olayında yeni detaylar! Vali ve kaymakamı ziyaret etmiş
Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Altınordu, Hisarcık, Ordu, Güncel, Son Dakika

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