Sahte sağlık raporu düzenleyen FETÖ mensubu tabiplerin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Sahte sağlık raporu düzenleyen FETÖ mensubu tabiplerin yargılanmasına devam edildi

05.05.2021 16:13
Sahte sağlık raporu düzenleyen FETÖ mensubu tabiplerin yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Sahte sağlık raporu düzenleyerek, Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddia edilen FETÖ mensubu 3'ü tutuklu 11 askeri tabibin yargılanmasına devam edildi.

Sahte sağlık raporu düzenleyerek, Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddia edilen FETÖ mensubu 3'ü tutuklu 11 askeri tabibin yargılanmasına devam edildi.

Sahte sağlık raporu düzenleyerek 33 Kuleli Askeri Lisesi öğrencisinin harp okullarına geçişine engel oldukları iddia edilen FETÖ mensubu 3'ü tutuklu 11 askeri tabibin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Günay, Yavuz Öztürker ve Zafer Işılak SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada, 4 müşteki ile sanık avukatları hazır bulundu.

"Doktorlarla diyaloğa girmedik"

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Canberk Çetin, "Kardiyolojiden rapor verildi sanırım bana. Kalabalık gittik muayeneye. İçeride durma süremiz yaklaşık 1 dakikaydı. Doktorlarla herhangi bir diyaloğa girmedik" ifadelerini kullandı.

"Kazananlar ve kazanamayanlar arasında benim gözümde fark yoktu"

Oğuz Kaan Kahraman isimli müşteki ise beyanında, "Psikoloji testine herkes girmiyordu. Ben de girmedim şahsen, oradan da elenmedim. Davaya katılmak istemiyorum. Bizim devreyi hep birlikte götürmediler. Ayrı gruplar halinde gittik. Diğer günlerde neler olduğunu bilmiyorum. Kazananlar ve kazanamayanlar arasında benim gözümde fark yoktu. Kalpten elendim. Davayı kazanacağıma dair umudum yoktu, dava açmadım. Sonra birkaç doktora göründüm ve kalbinde hiçbir sıkıntı yok dediler" şeklinde konuştu.

"Sağlık muayenesinin alt yapısı Ramazan Akyıldız döneminde yapılmıştır"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Eray Serdar Yurdakul, "Gülhane'de öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bizim üniversitesinin FETÖ soruşturmalarını takip eden komisyonu var. Orada görevliyim. Sanık Ramazan Akyıldız' tanımıyorum şahsen. Ama Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığı yaptığını biliyorum. 2010'da harp okullarına öğrenci alabilmek için özel kurullar kuruldu. 2010'dan itibaren kurullarda çok ciddi farklılıklar oldu. 2010'dan sonra yüz kişiden 50'si 60'ı elenmiş. 2010'dan sonra bu kurulda görevli doktorların çoğu FETÖ'den işlem gördü. Muayene sistemini FETÖ'cüler ele geçirdikten sonra askeri muayeneye ilişkin yeni bir sağlık yönetmeliği çalışması yaptılar. 5 yıldır bu yönetmelik tamamıyla düzeltilemedi. Ön muayeneye itirazı kaldırdılar. 2010'dan sonra Fetö'nün kontrolü dışında kimse askeriyeye girmemiştir. Bunun da başındaki adam Ramazan Akyıldız'dır. Sağlık muayenesinin alt yapısı Ramazan Akyıldız döneminde yapılmıştır. Sağır adam gördüm orduda, Obez gördüm 150 kilo. Fetö'cüyseniz hiç fark etmez" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan tutuklu sanıklar tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirirken, avukatları da tahliye ve beraate ilişkin taleplerini söyledi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini istedi. Tutuklu sanıklar Hüseyin Günay, Yavuz Öztürker ve Zafer Işılak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 11 askeri doktorun, sahte sağlık kurulu raporları düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesinde eğitim gören 33 öğrencinin harp okullarına geçişine engel oldukları kaydedildi. İddianamede, örgüt üyesi sağlık kurulu ve müdavi hekimlerin tanzim ettikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla mağdurların okulla ilişiklerinin kesilerek eğitim ve öğretim haklarının ellerinden alındığı belirtildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari elebaşı Fetullah Gülen'in 'bir' numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak', 'kamu görevlisini resmi belgede sahteciliğe azmettirme' ve 'eğitim ve öğrenime engel olmaya azmettirme' suçlarından 286 yıldan 306 yıla kadar 11 askeri doktorun ise 'örgüt üyesi olmak', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'eğitim ve öğrenime engel olmak' suçlarından 279 yıldan 299 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü, Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul, Ramazan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte sağlık raporu düzenleyen FETÖ mensubu tabiplerin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi! Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Belediye otobüsüne binen hırsız HES koduyla yakalandı Belediye otobüsüne binen hırsız HES koduyla yakalandı ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Uğur Şahin'den Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.'' Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtıp 3 evi soydu! O anlar kamerada Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtıp 3 evi soydu! O anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:50 Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde
16:40 ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
16:31 Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu
16:29 Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti
16:09 Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi
15:56 Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''
15:43 Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları sosyal medya gündem yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü         
17:05
ABD'li bilim insanından korkunç iddia: Çin'in fırlattığı roket 10 Mayıs'tan önce İstanbul'a da düşebilir ABD'li bilim insanından korkunç iddia: Çin'in fırlattığı roket 10 Mayıs'tan önce İstanbul'a da düşebilir         
16:53
NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu         
16:46
Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu         
16:42
Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada         
16:33
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor         
15:51
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular         
14:46
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 17:09:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte sağlık raporu düzenleyen FETÖ mensubu tabiplerin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement