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Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı

05.10.2021 17:23

Konya'da kendisini şeyh olarak tanıttıktan sonra 17 ile 22 yaşlarında 5 erkeğe 'cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla tutuklanan Süleyman Işık'a verilen 62 yıl 3 ay hapis cezası, olayda rıza olduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından iptal edilmişti. Süleyman Işık, yerel mahkemede yeniden yargılandığı davada, bu kez 4 erkeğe 'cinsel istismar' suçundan 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da 2008 ve 2017 yılları arasında kendisini şey olarak tanıtarak, 17 ile 22 yaşlarında 5 erkeğe 'cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla tutuklanan sahte şeyh Süleyman Işık'a verilen 62 yıl 3 aylık hapis cezası, Yargıtay'dan dönmüştü. Yeniden yargılama sonucu Işık'a 55 yıl hapis cezası verildi.

BİMER'E ŞİKAYETTE BULUNULDU

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'şeyh' diye tanıtan Süleyman Işık'ın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 5 erkeğe 'cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla tutuklandı.

AĞIR CEZADA HAPSE ÇARPTIRILDI

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, kendisine iftira atıldığını öne süren Süleyman Işık, 5 kişiye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 62 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Işık'a, el konulan bilgisayarında bulunan görüntülerle ilgili olarak da 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl hapis ve 100 TL adli para cezası verildi.

VERİLEN CEZA, YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Şubat ayında yerel mahkemenin kararını değerlendiren Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi 'cinsel istismar' suçlarının, mağdurların rızasıyla gerçekleştiğine kanaat getirip Süleyman Işık'ın beraatina ve tahliyesine karar verdi. Kararda, "Kendisini din alimi olarak tanıtan sanığın, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan mağdurlara karşı gerçekleştirdiği cinsel ilişkiye girme eylemleri sırasında cebir veya tehdit kullanmadığı gibi mağdurların da bu yönde bir iddialarının bulunmaması, sanığın kendisine itibar edilmesini sağlamak amacıyla sarf ettiği sözlerin aldatıcı nitelikten uzak olması ve eylemlerini mağdurların rızası ile gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında ilk derece mahkemesince sanığın mağdurlardan A., Y. ve M.'ye yönelik eylemlerinden beraatina, mağdur R.'ye karşı 15- 18 yaş aralığında gerçekleştirdiği cinsel ilişkiye girme eylemleri 'reşit olmayanla cinsel ilişki' kabul edilip, 5237 sayılı TCK'nın 73/1 maddesinde düzenlenen altı aylık kanuni şikayet süresini geçtiği gözetilerek, bu suçtan görülen kamu davasının düşürülmesine, mağdurun 18 yaşından büyük olduğu dönemde gerçekleşen cinsel saldırı eylemlerinden ise beraatina karar verilmesi" denildi.

MAĞDURLARDAN BİRİ KARARA İTİRAZ ETMEDİ

Yargıtay'ın verdiği karar dosyası yeniden Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mağdurlardan birinin zamanında karara itiraz etmemesi üzerine Işık, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 kişiye 'cinsel istismar' suçundan yeniden yargılandı. 1 Ekim Cuma günü görülen duruşmaya katılan Süleyman Işık, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Işık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Mağdurlara bu eylemi yapmış olsaydım uzun süre devam ettiği iddia edilen bu eylemler bakımından neden daha önce şikayette bulunmamışlar, bunu sorgulamak lazım. Ayrıca doktor raporlarında da mağdurların iddialarını doğrulayan bir bulgu yoktur. Suça konu eylemlerin hiçbirisi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle atılı suçlardan beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Işık'ı, 4 kişiye yönelik 'cinsel istismar' suçundan toplam 55 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"BOZMA KARARINDAN SONRA MAHKEMEYE İADE EDİLDİ"

Mağdurlardan birinin avukatı Hakkı Ünalmış, "Süleyman Işık, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Bu yargılama sonucunda, o dönem çocuk olan mağdurlara yönelik suçtan dolayı 62 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, karşı taraf yönünden Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, o zaman çocuk yaşta olan benim müvekkillerimin cinsel istismara uğramış oldukları kabul edildi. Fakat kanunlardaki şikayet süresini aşmış olduğu, bu nedenle davanın düşmesi gerektiği gerekçesiyle davayı düşürmek istedi. Diğer müştekilerin de rızasıyla gerçekleşmesi, hiçbir tepki göstermemeleri nedeniyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının yerinde olmadığı öne sürülerek davanın düşürülmesine karar veriliyor. Tutuklu olan sanık serbest bırakılıyor. Bu bozma kararından sonra dava yeniden aynı mahkemeye havale edildi. Dava dosyası havale edilirken, Yargıtay Mahkemesi'nin iki üyesi de bozma kararına karşı olduklarını beyan etti" dedi.

YEREL MAHKEME KARARININ ARKASINDA

Kararı değerlendiren avukat Ünalmış sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerekçelerden biri neden zamanında şikayetçi olunmadığı yönündeydi. Cemaat şeyhi insanları o kadar baskı altında bırakmış ki, mahkemede bile onun karşısında titriyorlardı. Yani şikayet etmelerine imkan yoktu. Zira sanık, hem manevi yönden koskoca bir şeyhe karşı gelmenin günahından bahsediyor hem de bu duyulursa size zarar veririm, diye tehdit ediyor. İyi ki Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve heyeti, eski kararlarında direndiler. Bozma kararına uymadılar. Bakalım Yargıtay'a gidince kararı onayacak mı, tekrar bozacak mı göreceğiz. Sadece bir müştekinin, Konya Bölge Adliye Mahkemesi kararına itiraz etmemesi üzerine cezasında azalmış oldu. Tahliye kararı verilmiş olduğu için şu anda dışarıda. Ben son duruşmada tekrar tutuklanmasını talep etmiş olsam da gerekçeli karar henüz çıkmadı. Bu karardan sonra da tutuklanması için tekrar başvuru yapacağım."

5 erkeğe tacizden yargılanırken Yargıtay'ın 'rıza var' diye beraat ettirdiği sahte şeyhe yeniden 55 yıl hapis
Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı

Başbakanlık İletişim Merkezi, Süleyman Işık, Yargıtay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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