Sakar Geçidi'ndeki görsellik seyir zevki yaratıyor - Son Dakika

Sakar Geçidi'ndeki görsellik seyir zevki yaratıyor
19.10.2020 13:04
MUĞLA'da tatilcilerin en çok kullandığı yolların başında gelen 'Sakar' Geçidi havadan görüntülendi.
MUĞLA'da tatilcilerin en çok kullandığı yolların başında gelen 'Sakar' Geçidi havadan görüntülendi. Keskin
virajlarıyla bilinen ve bölgede Muğla
ve Antalya
'nın yanı sıra Marmaris
, Fethiye
, Köyceğiz
, Ortaca
ve Kaş ilçelerine geçiş olarak kullanılan Sakar Geçidi
, DHA
tarafından havadan görüntülendi. Ekim ayının ortasında dahi trafik yoğunluğunun yaşandığı alanda araçların zaman zaman ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.
Öte yandan son yıllarda yapılan çalışmaların ardından genişletilen yolun manzarası da görenleri kendisine hayran bırakıyor. 700 rakımlı yolda 8 viraj bulunuyor. Sürücüler, manzara karşısında trafiğin yorgunluğunu bir nebze de olsa unuttuklarını söylüyor. Havadan da görüntülenen virajlarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. 2017 yılında burada meydana gelen kazada 27 kişi yaşamını yitirmiş ve Türkiye'nin gözü bu geçide çevrilmişti.
- Muğla
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