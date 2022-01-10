Üye Girişi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

10.01.2022 14:25
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanlığı Gençlik Kollarınca düzenlenen "Gençlik STK'ları" buluşmasına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanlığı Gençlik Kollarınca düzenlenen "Gençlik STK'ları" buluşmasına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Park'ta gerçekleşen buluşmada konuşan Yüce, gençlerin enerjisinin kendisine güç verdiğini, bu gücün yanında beraberlik de olunca her hedefin kolaylaştığını belirtti.

Millete gönüllü şekilde hizmet etmenin ata kültüründen geldiğini aktaran Yüce, "Bizim medeniyetimiz gönül medeniyetidir, gönüllü bir medeniyettir. Bizim kültürümüz ümmet ve millet bilinciyle insanlara, hayvanlara, bitkilere, tabiata hizmet etmek için gönüllü olmuş, bu uğurda hiçbir karşılık beklemeden hizmet etmiş gönül erleriyle doludur." ifadesini kullandı.

Yüce, hizmetleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştıran sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcileriyle yarınlar için daha iyi neler yapılabileceğinin derdine düştüklerini vurguladı.

Yasaklı köpek ırkları için son kayıt tarihi 14 Ocak

Sakarya'da yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde kayıt altına alınmasında son tarihin 14 Ocak olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kayıtsız şekilde beslenmesi, üretilmesi ve sahiplendirilmesi yasaklanan hayvanların ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Kayıt için son tarihin 14 Ocak Cuma olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ırkların ve melezlerinin ülkemize girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin, sergilenmesinin ve hediye edilmesinin, dolayısıyla bulundurulmasının ve beslenmesinin de 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklanmış ve bu yasaklara uymayanlar hakkında 5199 Sayılı Kanunun 28'inci maddesinin (k) bendi gereği hayvan başına idari para cezası (2021 yılı için 11 bin lira) uygulanarak hayvanlara el konulacaktır.

Kısırlaştırdığınız hayvanlarınızı 14 Ocak'a kadar belgeleriyle birlikte İl veya İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine başvurarak kayıt altına aldırınız. Bu tarihe kadar hayvanları kaydettirenlere, bu hüküm kapsamında idari yaptırım uygulanmayacaktır. Ayrıca karara göre, bu türlerin kayıt belgesiz dolaştırılmaları, tasmasız gezdirilmeleri, ağızlıksız gezdirilmeleri, halkın yoğun olduğu alanlara ve çocuk oyun alanlarına sokulmaları yasaktır. Bu hayvanları sokağa terk edenlere 30 bin, yasaklara aykırı davrananlara ise 11 bin lira idari para cezası uygulanacaktır."

SASKİ'den Söğütlü'de altyapı çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, kent genelinde altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

SASKİ'den yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve 16 ilçeye eşit hizmet götüren, şehre uzun yıllar hizmet edecek bir altyapı kazandıran SASKİ, son olarak Söğütlü ilçesinde çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nde 1500 metre uzunluğunda atık su hattı inşa edecek. İlçenin güçlü altyapı ağını sağlam şekilde geleceğe taşıyacak çalışma nedeniyle caddenin bir bölümü 12 Ocak'tan itibaren trafiğe kapatılacak. Trafik, çalışma sona erene kadar alternatif güzergahlardan sağlanacak.

YORUMLAR
500

Ekrem Yüce, Hisarcık, Sakarya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika


Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan         
14:46
Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı         
14:40
Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı         
14:31
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda         
11:08
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
14:44 Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!
14:40 Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı
14:34 İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim
14:31 Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı
14:20 İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak
14:18 Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor
14:08 Sadece 180 lira yevmiye karşılığında tonlarca turp yıkıyorlar!
14:03 Hande Erçel'den iki yıl önce vefat eden annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Çok özledim annecim
14:02 Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'li dönemin sonu geldi! Yollar ayrıldı
13:59 Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 14:51:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement