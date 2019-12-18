Sakarya'da AFAD personeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da AFAD personeli, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Sakarya'da AFAD personeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sakarya'da AFAD personeli, AA'nın

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, kurum amirleri ve çalışanlar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

AFAD personeli, haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", Bu¨lent Erso¨z'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" ve Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım" fotoğraflarını oyladı.

Çalışanlar, yaşamda ise Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası", Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı", Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" karelerini seçti.

Sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı", Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru", Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve Abdullah Cos¸kun'un "Motokros heyecanı" fotoğraflarını tercih eden personel, AA muhabirlerini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Hüseyin Kaşkaş, seçkide çok güzel fotoğraflar bulunduğunu, çekilmesi güç kareleri yakalayan AA çalışanlarının özverili performans sergilediğini söyledi.

Afet ve acil durumları yansıtan karelerin ilgilerini çektiğini belirten Kaşkaş, afet bilincinin oluşturulması için bu yarışmanın da önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Sakarya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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