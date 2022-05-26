Sakarya'da çaldığı traktörü internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da çaldığı traktörü internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı

26.05.2022 13:29
Sakarya'da çaldığı traktörü internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çaldığı traktör ve römorku sosyal medyadan satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çaldığı traktör ve römorku sosyal medyadan satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşme Mahallesi'nde R.Ş'nin traktör ve römorkunun çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli E.A'nın söz konusu araçların fotoğraflarını sosyal medya hesabına yükleyerek satmaya çalıştığını belirleyen ekipler, Kamışlı Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Çalınan traktörü ormanlık alanda terk edilmiş bulan ekipler, E.A'yı da aynı mahallede yakaladı.

Hırsızlık yaptığını itiraf eden şüphelinin ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, römorku da saklandığı yerde buldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Traktör ve römork ise sahibine teslim edildi.

YORUMLAR
500
8 yıl hapis cezaları vardı, jandarma yakaladı 8 yıl hapis cezaları vardı, jandarma yakaladı 8 yıl hapis cezası vardı, denetimde yakalandı 8 yıl hapis cezası vardı, denetimde yakalandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Traktör, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da çaldığı traktörü internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da çaldığı traktörü internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı - Son Dakika
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