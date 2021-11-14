Sakarya'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için oy vermeyi sürdürüyor - Son Dakika

Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki erken parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya devam ediyor.

Ferizli ilçesinde yaşayan Enver ve Emine Memişoğlu (87) çifti de Serdivan ilçesindeki Hacı Emine Oba İlk ve Ortaokulu'na gelerek oylarını verdi.

Emine Memişoğlu, yaptığı açıklamada, Bulgaristan'dan 1989 yılında ilk başta Amasya'ya, oradan da Sakarya'ya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı desteklediklerini aktaran Memişoğlu, bu seçimlerin önemli olduğunu kaydetti.