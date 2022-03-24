Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı

24.03.2022 15:57
Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı

Sakarya'da 4 evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'da 4 evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden kente gelerek evlerden hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adapazarı, Arifiye ve Akyazı ilçelerindeki 4 evden yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen H.Ö. (36) ile kadın şüpheliler Y.S. (21) ve E.N.B'yi (20) keşif yaptıkları sırada takibe aldı.

Birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan zanlılar, araçla kentten ayrılmak üzereyken ekiplerce kontrol noktasında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. tutuklandı, E.N.B'ye ev hapsi verildi, Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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